I GRANDI SPAZI INFINITI

Giovedì 12 Gennaio 2023 dalle 08:00 alle 16:00

Attraverseremo faggete e altopiani per giungere al cospetto dei Tartari dove, nel silenzio del paesaggio, ci fermeremo ad ammirare questa lunga valle di alta quota. Si avrà come la sensazione di essere ai confini del mondo, ad osservare qualcosa di nuovo.

Programma

Appuntamento ore 08.00 presso l'Ufficio Turistico di Barrea. Incontro con la guida e spostamento in auto fino all'inizio del sentiero. Il percorso per Valle Lunga comincia con una comoda sterrata per circa 1 km, prosegue nella fitta foresta della Valle dell'Inferno e, in un paio d'ore circa, si arriva alla conca carsica di Lago Vivo a 1600 mt. dove si apre una vista spettacolare sul Monte Petroso; il sentiero prosegue ancora nella faggeta per quaranta minuti fino a raggiungere Valle Lunga a 1830 mt slm. e i vastissimi spazi bianchi di alta quota colmi di neve. Valle Lunga è un ampio altopiano che si sviluppa dai 1800 ai 2000 mt di quota tra il Monte Tartaro e il Monte Altare, nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. La vastità degli spazi, la cornice delle maestose vette, le magnifiche faggete che si attraversano per raggiungerla e la presenza di fauna fanno di Valle Lunga un luogo di grandi emozioni. Pranzo al sacco e rientro nel pomeriggio alle macchine.

Cosa portare

L'escursione prevede un'attività fisica non molto impegnativa ed è consigliabile vestirsi a strati per avere la possibilità di alleggerirsi durante il percorso.

Zaino da montagna, Giacca impermeabile, Piumino, Pile o felpa, Pantalone da trekking (lungo), Scarponi da trekking, Berretto, Guanti, Acqua, Pranzo al sacco, Crema solare

Livello escursione

escursione è impegnativa ma non presenta difficoltà tecniche, si svolge su sentieri di montagna con salite e discese di media pendenza con vari tratti più ripidi. Vera escursione in montagna.

Sentieri

K6, K3, k4

Avvertenze

In caso di meteo avverso l'escursione potrà subire delle modifiche o essere annullata. I partecipanti saranno informati per tempo.

Ore: 8.00 – 16.00

Costo: 30€ (sconti per famiglie e ragazzi sotto i 14 anni)

COSA È INCLUSO: Guida e organizzazione Assicurazione professionale, Ciaspole e bastoncini

COSA È ESCLUSO: Trasporti e trasferimenti, Spese personali, Pranzo al sacco

Dislivello: 700 mt. salita, 700 mt discesa

Difficoltà: (EE) escursionisti esperti

Distanza: 15 km

Info: Cell: 3396676274 (Stefano) - 333/5867105 (Marco)

Email: info@vallisregia.com

Sito ufficiale: www.vallisregia.com