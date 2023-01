Martedì 3 Gennaio 2023 dalle 09:30 alle 13:30

Se la natura che ti circonda è per te come un enorme parco giochi, vedi meraviglia nel frenetico lavorare delle formiche e rimani senza parole osservando il volo senza battito d'ali di enormi rapaci; se come un detective cerchi segni del passaggio di un animale e allo stesso tempo rimani colpito dalla forma delle foglie…sei un potenziale Naturalista!!!!

Guidati da un esperto che ha fatto della Natura il proprio mestiere e con il supporto di un diario di campo, potrai vivere un'esperienza unica a stretto contatto con la Natura per conoscerla da vicino diventando "naturalista per un giorno".

Difficoltà: T

Dislivello: 50m

Lunghezza: 3km (A/R)

DURATA: 4 ore circa

SENTIERO: F2 (PNALM)

APPUNTAMENTO: ore 09:30 presso Val Fondillo -Opi-

RIENTRO: ore 13:30 circa

La guida si riserva il diritto di annullare o modificare l'itinerario proposto a sua discrezione, per garantire la sicurezza in base alle condizioni del meteo, del sentiero e dei partecipanti

EQUIPAGGIAMENTO INDISPENSABILE: Pranzo al sacco e snack, scarponi da trekking, pantaloni da trekking (no tuta e jeans), maglia di ricambio, pile o felpa, zaino da 15/20 L, abbigliamento a strati adatto alla stagione, acqua (almeno 1L).

EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO: bastoncini da trekking, cappello, guanti, scalda collo, macchina fotografica, binocolo.

COSTI: 20.00€

INFORMAZIONI: le escursioni verranno curate da Guide Ambientali Escursionistiche. Le proposte organizzate prevedono un numero minimo e massimo dei partecipanti.



INFO PRENOTAZIONI

www.valfondillo.com valfondillo.opi@fsnc.it Tel: 334.7004554