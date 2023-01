Il faggio del Pontone e il Rifugio Acquevive

Mercoledì 4 Gennaio 2023 dalle 09:30 alle 13:30

Cosa cambia nei boschi con il trascorrere delle stagioni? Il sentiero percorso in estate, primavera, in autunno è lo stesso anche in inverno? Cosa fanno gli animali e le piante? Come si è preparata la Natura al lento procedere della stagione fredda? La forma dei cristalli di ghiaccio, il silenzio dei boschi, la vita sepolta in attesa del risveglio primaverile, i cambiamenti climatici e l'assenza della neve, le sorgenti che attendono l'arrivo di nuova acqua a restituire vigore.

Queste e altre storie che ascolteremo camminando insieme sui sentieri del Parco.

(Sent. Pnalm H5 Diff. E)

Vi aspetto, vestitevi prendete lo zaino e venite con me.

