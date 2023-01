I

Domenica 15 Gennaio 2023 dalle 08:30 alle 16:30

Il Lago di montagna più vivo che c'è!

Al variare delle stagioni e del meteo, il livello del lago si alza o si abbassa in pochissimi giorni, regalando ogni volta uno spettacolo diverso.

Cammineremo lungo uno degli itinerari più iconici del Pnalm, in questo inverno che non si decide a iniziare, per ammirare le cime dei monti specchiarsi sull'acqua e scoprire i segreti delle bellissime selve che circondano il lago.

Parleremo di carbone e di neve, di alberi vivi e di alberi morti. Leggeremo le tracce degli animali e proveremo ad osservarli.

+500m, 10km, 8h

Sentieri Pnalm K6, K4

E se sei stanco dei gruppi troppo numerosi e desideri un'esperienza di montagna più intima, disegnata sulle tue esigenze e i tuoi ritmi,

un'escursione personalizzata è quello che fa per te!

Insieme pianificheremo l'itinerario perfetto per te!

