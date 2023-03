Sui sentieri, come silenziosi spettatori del ciclo della vita in Primavera

Sabato 1 Aprile 2023 dalle 15:00 alle 19:30

L'inverno pian piano lascia il posto alla nuova stagione. La natura risorge grazie alle temperature che diventano sempre più alte e la meraviglia del risveglio appare bellissima sotto i nostri occhi: siamo in Primavera la stagione della vita e delle rinascite.

I suoi colori, rinvigoriti dall'aria nuova dopo il rigido letargo, segnano un rinnovamento che sfocerà nell'estate.

Tutto diventa più colorato, praterie fiorite, il bosco che grazie alle nuove foglie si tinge di verde, l'erba diventa più alta e appetitosa, l'Orso si sveglia dalla lunga pausa e va in cerca di cibo; arrivano le nuove nascite tra gli animali selvatici.

Nella due giorni che vi proponiamo percorreremo alcuni sentieri che ci permetteranno di essere silenziosi spettatori di questo ciclo della vita che si compie ancora una volta.

CALENDARIO 2023: 25-26 marzo; 1-2 aprile ; 15- 16 aprile; 13-14 maggio

EQUIPAGGIAMENTO: scarponcini da trekking, zaino (30 litri, sufficiente a contenere l'equipaggiamento), maglietta leggera, maglietta di ricambio, maglia in pile, giacca wind stopper, cappello, guanti, mantella o giacca per la pioggia, pantaloni comodi (no jeans), borraccia con acqua (1 lt), torcia elettrica, macchina fotografica, binocolo, occhiali da sole, crema di protezione solare.

COSTO: 20 €

PRENOTAZIONI e INFORMAZIONI:

prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente telefonando al (+39) 379 2125445 oppure scrivendo a escursioni@camosciara.com specificando nome e cognome, numero dei partecipanti e lasciando un recapito di cellulare.

PROGRAMMA

Incontro con la guida alle ore 15,00 presso la nostra sede in Via S. Lucia a Civitella Alfedena e partenza con le proprie vetture per il Passo di Godi, per escursione pomeridiana nella zona del Ferroio di Scanno.

Rientro in serata.

Sentieri percorsi: tratto di Y7

Dislivello e lunghezza: 200 mt in andata e in ritorno; 8 Km. totali.

La quota include:

Assistenza di un Accompagnatore di Media Montagna iscritto al Collegio Regionale o di una Guida Ambientale Escursionistica.

AVVERTENZE

NUMERO MINIMO 4 PARTECIPANTI

SI PREGA DI PROVVEDERE AD UN PROPRIO KIT PERSONALE DI PRIMO SOCCORSO DA METTERE NELLO ZAINO.

RICORDA QUESTE SEMPLICI REGOLE:

- se hai sintomi influenzali come dolori diffusi, febbre, resta a casa

- mantieni puntualmente la distanza di sicurezza, la Natura in questi casi ci aiuta

- porta sempre con te la mascherina ed indossala tutte le volte che non possiamo mantenere la distanza di sicurezza

- porta con te un gel disinfettante e provvedi a pulire frequentemente le mani

-qualche paio di guanti, delle salviettine detergenti e un sacchetto per i tuoi rifiuti personali da tenere nello zaino, potrebbero essere utili

- evitiamo di abbracciarci, stringerci le mani e scambiarci oggetti personali o fare foto di gruppo

In questa fase l'attenzione verso gli altri e la nostra persona è fondamentale, ti ringraziamo per la disponibilità che mostrerai.

N.B.: in caso di avverse condizioni meteo il programma può subire variazioni di itinerario, essere rimandato o annullato.

