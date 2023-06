Sabato 3 Giugno 2023 dalle 07:00 alle 16:00

Il Monte Meta, sicuramente una delle escursioni più belle di tutto l'Appennino centrale.

Cammineremo in un territorio dove la grande fauna è la protagonista assoluta. I camosci dominano le quote più alte, muovendosi agili tra le cime e le pareti rocciose a strapiombo. Più in basso i cervi si muovono tra i pascoli e la faggeta, mentre la presenza dell'orso e del lupo è rivelata dai segni del loro passaggio. E alzando lo sguardo verso il cielo non è raro avvistare i grifoni in pattugliamento o l'aquila reale in cerca di prede.

Un itinerario ad anello che richiede un minimo di allenamento ma che regala emozioni indimenticabili, permettendoci di spaziare dalla faggeta alla prateria di quota fino alle cime rocciose, e che in questo periodo è colorato dalle brevi fioriture primaverili.

SENTIERI PNALM L1, M1

+850m, 12km, 8h - costo 25€

Appuntamento a Villetta Barrea alle 7:00 o ad Alfedena alle 7:20





