Escursione serale per tentare l’osservazione dell’Orso Bruno Marsicano in natura

Sabato 3 Giugno 2023 dalle 16:00 alle 21:00

La primavera è il periodo in cui gli orsi appena usciti dalla tana sono alla ricerca di cibo, si tratta di un buon periodo per l'osservazione dell' orso in natura. Tenteremo l'osservazione nel periodo degli amori, un momento in cui i maschi adulti sono alla ricerca delle femmine, in un momento anche molto bello per i colori delle fioriture ed il verde tenero delle foglie degli alberi Sfrutteremo le ultime ore della giornata per osservare a distanza gli animali senza arrecare loro alcun disturbo. Trascorreremo il resto della serata nella magia del tramonto e rientreremo in notturna, accompagnati dalla luce delle stelle.

PROGRAMMA

L'incontro con la guida sarà a Pescasseroli alle ore 16.00 presso IL BEL SENTIERO via della Piazza. 10. Raggiungeremo l'attacco del sentiero (sentiero PNALM T1 ) in macchina per un breve percorso. Durante l'itinerario a piedi verranno illustrate le caratteristiche principali di questo territorio, mettendo in risalto gli aspetti biologici, etologici, segni di presenza dell'orso, curiosità ed aneddoti del territorio del Alto Sangro. Raggiungendo quindi il punto di osservazione, dove in silenzio si aspetta il calare del sole. Il percorso di ritorno si farà in notturna.

Dalle ore 16.00 alle ore 21.00 .

Il percorso è facile, il tempo di percorrenza è di 3 ore a/r ; dislivello complessivo 200 m.

Date : Ogni mercoledi e sabato di giugno 2023

Su richiesta anche in altri giorni

La guida si riserva il diritto di annullare o modificare l'itinerario proposto a sua discrezione, per garantire la sicurezza in base alle condizioni del meteo, del sentiero dei partecipanti .

ATTREZZATURA INDISPENSABILE: scarpe da trekking, zaino da 20 l, abbigliamento a strati adatto alla stagione, binocolo (con possibilità di noleggio), borraccia ( plastic free) con acqua o tisana calda, torcia.

EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO: bastoncini da trekking, snack o cena al sacco, occhiali da sole, crema solare, macchina fotografica, stuoia impermeabile.

Costo: € 20 a persona.

