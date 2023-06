La Riserva Integrale della Camosciara

Domenica 4 Giugno 2023 dalle 09:00 alle 13:00

Immagina di essere immerso nella natura, circondato dal canto degli uccelli e dal profumo dei fiori. Cammini lentamente lungo un sentiero che si snoda tra alberi secolari e ruscelli cristallini. Sei nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo, e stai per scoprire uno dei suoi tesori più preziosi: la riserva integrale della Camosciara.

Questo percorso ti porterà alla scoperta del cuore del parco, un luogo incantevole dove la natura è ancora selvaggia e incontaminata. Qui potrai ammirare la Scarpetta di Venere, la Pinguicola vallis-regiae, il Pino Nero di Villetta Barrea ed il pino mugo. Ma non solo: questo è anche il regno del camoscio, del lupo, dell'orso e di numerosissimi cervi.

Lasciati conquistare dalla bellezza dei panorami, goditi l'aria fresca e pulita e respira profondamente. Questo percorso è un'esperienza di pieno relax, un'occasione per staccare la spina dallo stress quotidiano e per immergersi nella meraviglia della natura.

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA

Appuntamento a Pescasseroli presso "Il Bel Sentiero" via della Piazza,10, Si procederà poi in macchina fino al parcheggio della Camosciara, o se vi resta più comodo ci vediamo direttamente presso il parcheggio. Qui inizia il sentiero su una strada molto comoda e graduale che costeggia un bellissimo torrente, portandoci fino alle cascate delle Ninfe e delle Tre Cannelle, in un ambiente di faggeta appenninica.

Il percorso si svolge dalle ore 09:00 alle ore 13:00 ed è classificato di difficoltà turistica, con cartografia PNALM g6 . Adatto a tutti, grandi e piccini, l'escursione non presenta difficoltà tecniche e si svolge su sentieri di montagna in zona di pascoli di media montagna, con salite e discese adatte a tutti.

Possono partecipare anche i nostri amici a 4 zampe.

Costo €10. Gli adulti

Sconti per famiglie

ABBIGLIAMENTO: in montagna è buona norma vestirsi a strati con abbigliamento da montagna. Si richiedono quindi scarponcini da trekking, giacca per pioggia e vento, zaino, pile, cappello, guanti e torcia, macchina fotografica e binocolo.

