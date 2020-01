Escursione con le ciaspole...per principianti

Una mattinata sulle ciaspole per imparare

Sabato 11 Gennaio 2020 dalle 09:00 alle 13:00

La prima volta che si cammina con le ciaspole ci si sente un po' come uno stormo di oche che goffamente si muovono sulla neve. Basta qualche piccolo accorgimento ed un po' di fiducia in se setssi e subito si prende dimestichezza con queste strane "rachette" che abbiamo legato ai nostri piedi. Non è come sciare, è molto più semplice, in genere non si scivola. Piccoli e facili segreti che ci consentiranno di scoprire la Natura nella sua veste più immacolata: l'inverno.

EQUIPAGGIAMENTO: Scarpe da trekking o doposci rigidi, borraccia, zaino, pantaloni lunghi, cappello e guanti di lana, giacca a vento (possibilmente in gore-tex), pile, occhiali da sole, crema di protezione solare, merenda. Si raccomanda di vestirsi a strati, considerando che le temperature possono variare nel corso dell'escursione. Ciaspole e bastoncini saranno consegnati al momento della partenza.

DIFFICOLTA': FACILE

SENTIERO C1

RITROVO: Presso Ecotur, Via Piave 9 , 67032 Pescasseroli (AQ) alle 9.00

COSTO: € 15 a persona (compreso nolo ciaspole e bastoncini) - € 10 per i bimbi sotto i 12 anni

INFO E PRENOTAZIONI: www.ecotur.org informazioni@ecotur.org Tel 0863912760 WhatsApp 3917668167

Pescasseroli 67032 Italy Comuni: Opi (AQ), Pescasseroli (AQ)

Provincia: L'Aquila Regione: Abruzzo

Organizzatore: Ecotur

Info Email: informazioni@ecotur.org Info Line: 0863912760 L'AquilaEcotur

Altre info su:Tag: bambini