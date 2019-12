Con le ciaspole in Camosciara

Il cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo

Giovedì 26 Dicembre 2019 dalle 09:00 alle 13:00

Un percorso per conoscere il cuore del parco d'Abruzzo, un itinerario molto bello e conosciuto, il luogo dove è nato il Parco Nazionale d'Abruzzo, il luogo dove prosperano le conifere di Pino Nero di Villetta Barrea ed pino Mugo , il luogo ideale di molte specie presenti nel parco tra cui il camoscio e lupo Appenninico, l'orso Bruno Marsicano e numerosissimi cervi. Un percorso in pieno relax per il benessere del corpo e dello spirito.

PROGRAMMA

Appuntamento a Pecasseroli alle ore 09,00 in via della Piazza, n.10,breve spostamento in auto sino al punto di attacco del sentiero e partenza per l'escursione. Lungo il percorso verranno evidenziati gli aspetti naturalistici del parco. I segreti degli animali selvatici :orso, lupo, Camoscio e cervi, con piccoli laboratori didattici, storie di pastori e del tempo passato. Il rientro è previsto per l'ora di pranzo.

Sentieri PNALM G1-G5

Il percorso e adatto a tutti anche a famiglie con bambini.

Costo: €20. a persona comprensivo del noleggio delle ciaspole.

Sconti per famiglie con bambini.

Perché scegliere per questa esperienza le guide Il BEL SENTIERO ?

Perche il nostro team e formato da guide con esperienze ultra ventennale, da giovani, entrambi nativi nei comuni del Parco, con un ottima conoscenza del territorio, con una grande sensibilità verso la protezione della natura ed in grado di rispondere e organizzare un itinerario adatto alle vostre esigenze .

ABBIGLIAMENTO: in montagna è buona norma vestirsi a strati con abbigliamento da montagna. Si richiedono quindi scarponcini da trekking, giacca per pioggia e vento, zaino, pile, cappello, guanti si consiglia anche la macchina fotografica e il binocolo.

INFORMAZIONI: le escursioni verranno curate da Accompagnatori di Media Montagna. Le proposte organizzate prevedono un numero minimo e massimo dei partecipanti. Gli spostamenti per raggiungere l'attacco dei sentieri sarà con mezzi propri.

Gli itinerari vanno prenotati tramite mail o WhatsApp specificando l'itinerario scelto, il numero dei partecipanti e lasciando un recapito telefonico

Oppure telefonatemi, con un contatto diretto potrò sicuramente rispondere alle vostre esigenze:

CONTATTI

IL BEL SENTIERO di Paola Grassi

Via della Piazza,10 67032 PESCASSEROLI (AQ)

Tel (+39) 339.334 9015

E-mail info@ilbelsentiero.it

http://www.ilbelsentiero.it/

https://www.facebook.com/ilbelsentiero/

