PASSEGGIATA IN CAMOSCIARA CON LE CIASPOLE

Venerdì 27 Dicembre 2019 dalle 10:00 alle 13:00

Per trascorrere alcune ore in nostra compagnia in armonia con la Natura del Parco.

Grazie ad attività di esplorazione sensoriale e con le ciaspole ai piedi riscopriremo insieme il rapporto con la Natura

CALENDARIO NATALE 2020: 27 dicembre 2019 - 3 gennaio 2020

DIFFICOLTA': facile

PARTENZA: ore 10.00

RIENTRO: ore 13.00

APPUNTAMENTO: presso area Camosciara

EQUIPAGGIAMENTO:

scarponcini da trekking impermeabili (gore-tex) o doposci, zaino , (sufficiente a contenere l'equipaggiamento), maglietta leggera, maglia in pile, pile pesante, giacca wind stopper, cappello, guanti, pantaloni comodi invernali da escursione, borraccia con acqua (1 lt), macchina fotografica, binocolo, occhiali da sole, crema di protezione solare.

Merenda e pranzo al sacco a cura dei partecipanti.

COSTO:20,00 € a persona; 10,00 € bambini sotto i 12 anni ulteriore sconto per famiglie con più bambini. Ciaspole, ghette e bastoncini inclusi forniti dall'organizzazione. Sconto di 5,00 € per chi ha già le ciaspole

PRENOTAZIONI e INFORMAZIONI: prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente telefonando al 338 6388453 o scrivendo a info@camosciara.com specificando nome e cognome, numero dei partecipanti e lasciando un recapito di cellulare.

Sentieri percorsi:a seconda delle condizioni di innevamento G1 -G7-G5

dislivello e lunghezza: 100 mt - 3 km circa

AVVERTENZE

NUMERO MINIMO: 6 partecipanti – almeno tre nuclei famigliari

N.B.: in caso di avverse condizioni meteo il programma può subire variazioni di itinerario, essere rimandato o annullato.

Civitella Alfedena 67030 Italy Comune: Civitella Alfedena (AQ)

Provincia: L'Aquila Regione: Abruzzo

Organizzatore: COOPERATIVA CAMOSCIARA

Info Email: info@camosciara.com Info Line: 338 6388453 L'AquilaCOOPERATIVA CAMOSCIARA

