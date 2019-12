CIASPOLATA AL TRAMONTO E POLENTATA IN RIFUGIO DI MONTAGNA

CON LE CIASPOLE AL TRAMONTO DA PASSO GODI FINO ALLO STAZZO DI ZIOMASS

Sabato 21 Dicembre 2019 dalle 14:00 alle 18:30

Una ciaspolata facile, adatta a tutti al chiaror di luna nello stazzo di Ziomass per osservare il tramonto, il panorama delle montagna più belle del Parco e della catena del Gran Sasso. Una serata insolita, rientro in notturna con la luce delle torce e il chiarore della neve. Per concludere con il gusto di una polentata in rifugio di montagna.

Dalle 14:00 alle 18.30.

( sentieri PNALM Y7 )

Programma : partenza da Pescasseroli presso il centro escursionistico del "il bel sentiero" spostamento in macchina fino all'attacco del sentiero, oppure presso la Proloco di Villetta Barrea o presso il rifugio di passo Godi. Con le ciaspole raggiungeremo lo stazzo di Ziomass con una leggera salita e discesa, aspetteremo il tramonto in quota ed il ritorno si farà in notturna.

DIFFICOLTA': turistica, il percorso è adatto a tutti.

L'escursione non presenta difficoltà tecniche, si svolge su sentieri di montagna in zona di pascoli di media montagna, con salite e discese graduali. Il percorso è adatto a tutti.

COSA INDOSSARE: scarponcini da trekking, cappello, maglietta leggera a maniche lunghe, maglia in pile, pile pesante, giacca wind stopper, cappello, guanti, pantaloni invernali da escursione.

COSA PORTARE zaino, borraccia con acqua o tisana calda, crema protettiva, occhiali da sole, macchina fotografica, binocolo e torcia.

Costo: €35. a persona comprensivo del noleggio delle ciaspole e polentata con spuntature in rifugio, ( si può partecipare anche alla sola ciaspolata ad un costo di €.20 a persona).

Sconti per famiglie .

Perché scegliere per questa esperienza le guide Il BEL SENTIERO ?

Perche il nostro team e formato da guide con esperienze ultra ventennale, da giovani, entrambi nativi nei comuni del Parco, con un ottima conoscenza del territorio, con una grande sensibilità verso la protezione della natura ed in grado di rispondere e organizzare un itinerario adatto alle vostre esigenze .

INFORMAZIONI: le escursioni verranno curate da Accompagnatori di Media Montagna. Le proposte organizzate prevedono un numero minimo e massimo dei partecipanti. Gli spostamenti per raggiungere l'attacco dei sentieri sarà con mezzi propri.

Gli itinerari vanno prenotati , tramite mail o WhatsApp specificando l'itinerario scelto, il numero dei partecipanti e lasciando un recapito telefonico.

Oppure telefonatemi, con un contatto diretto potrò sicuramente rispondere alle vostre esigenze:

CONTATTI

IL BEL SENTIERO di Paola Grassi

Via della Piazza,10 67032 PESCASSEROLI (AQ)

Tel (+39) 339 334 9015

E-mail info@ilbelsentiero.it

http://www.ilbelsentiero.it/

https://www.facebook.com/ilbelsentiero/

Pescasseroli 67032 Italy

Provincia: L'Aquila Regione: Abruzzo

Organizzatore: Il Bel Sentiero

