SnowFood. Capodanno in quota!

Ciaspolata, brindisi in quota e polentata di Capodanno.

Mercoledì 1 Gennaio 2020 dalle 10:00 alle 16:00

Un modo diverso per festeggiare il primo dell'anno: una divertente ciaspolata in compagnia, un simpatico brindisi in quota e, al rientro, un semplice buon pasto con polenta e altre delizie. Per ammirare i magnifici scenari della natura invernale in montagna, respirare aria purissima e dare il benvenuto al nuovo anno.

Dal Passo di Godi, con la guida, ci inoltreremo tra le montagne lungo il semplice sentiero che conduce allo Stazzo di Ziomas. I vasti panorami che si aprono lungo il percorso, vero spettacolo per gli occhi, il divertimento di muoversi con le ciapsole ai piedi, lo stare in compagnia e il buon cibo che ci aspetta presso il Rifugio Lo Scoiattolo di Passo Godi ci faranno passare un Capodanno piacevole e un po'insolito tra le belle montagne innevate del Parco Nazionale d'Abruzzo.

☎ 349 3938773

✉ info@jdtrek.com

➡ https://www.jdtrek.com/contatti-e-prenotazioni

LOCALITA': Passo Godi, nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise (sentiero PNALM Y7)

DIFFICOLTA': facile. L'impegno fisico non è alto.

QUOTA DI PARTENZA: 1550 mt slm

QUOTA MASSIMA RAGGIUNTA: 1600 mt slm

DISLIVELLO: 50 mt in salita e 50 mt in discesa

LUNGHEZZA: 5 km circa​ (andata e ritorno)​

COSA INDOSSARE: scarpe da trekking alte impermeabili in gore tex o impermeabilizzate con apposito spray al silicone o doposci non troppo morbidi, maglietta leggera a maniche lunghe o corte, pantaloni lunghi comodi da escursionismo adatti alla stagione (no jeans), ghette.

COSA PORTARE: zaino (grande a sufficienza per contenere eventuale abbigliamento non indossato), pile pesante, giacca invernale calda, cappello, guanti, occhiali da sole,. Facoltativi: macchina fotografica, binocolo, bastoncini da trekking.

LUOGO DI APPUNTAMENTO: a Passo Godi nel parcheggio antistante il Rifugio Lo Scoiattolo SR 479, una decina di minuti prima dell'orario di partenza dell'attività. Breve spostamento con le auto per l'inizio dell'escursione (vai alla mappa >>).

COSTO: 20,00 € ciaspolata (incluse ciaspole); 15,00 € pranzo -polenta o altre pietanze a scelta- (pagamento in contanti il giorno dell'escursione); brindisi incluso nell'organizzazione.

PARTENZA: ore 10,00

RIENTRO: ore 14,00​​ circa e pranzo a seguire (facoltativo)

AVVERTENZE: in base alle condizioni ambientali e meteo il programma può subire variazioni di itinerario, essere rimandato o annullato. I partecipanti saranno informati e avvertiti per tempo

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

☎ 349 3938773 (Jessica D'Andrea)

✉ info@jdtrek.com

➡ prenotazioni online https://www.jdtrek.com/contatti-e-prenotazioni

E' necessario prenotare entro il giorno precedente la data dell'escursione, meglio con un po' di anticipo in più. Per la prenotazione: specificare la data e l'itinerario scelti, il numero dei partecipanti, fornire un nominativo di riferimento e un recapito di cellulare.

Quando sono in escursione il cellulare può risultare irraggiungibile: mandate un sms o un wapp e risponderò appena possibile.​​​

Attività svolta da Jessica D'Andrea, guida professionista del posto (Accompagnatore di Media Montagna del Collegio Guide Alpine Abruzzo, Guida Interprete, Educatrice Ambientale accreditata presso il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise) in collaborazione con i professionisti del Collegio Guide Alpine Abruzzo.

Villetta Barrea 67030 Italy Comuni: Scanno (AQ), Villetta Barrea (AQ)

Provincia: L'Aquila Regione: Abruzzo

Organizzatore: JD Trek. L'Abruzzo a piedi

Info Email: info@jdtrek.com Info Line: 3493938773 L'AquilaJD Trek. L'Abruzzo a piedi

Altre info su:Tag: escursioni