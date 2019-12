Wood Walks ©: con le ciaspole nel Bosco di Forca d'Acero

Una escursione con le racchette da neve nei vastissimi boschi di faggio del Parco Nazionale d'Abruzzo.

Martedì 31 Dicembre 2019 dalle 09:30 alle 16:00

Partendo dal Passo di Forca d'Acero, a quota 1530 mt, con un percorso ad anello attraverseremo la magnifica faggeta che lambisce le grandi radure di Macchiarvana, Campo Rotondo e Campo Lungo da dove si aprono splendidi panorami sulle vette circostanti della Chiatra del Re, di Monte Tranquillo e del Marsicano.

La neve aumenta l'incanto dei boschi vetusti, gli enormi faggi appaiono ancora più maestosi, il silenzio e la pace avvolgono la foresta.

Muoversi tra questi alberi secolari è un'autentica "Forest Bathing" contro l'ansia, la stanchezza e lo stress, respirando l'ossigeno e il profumo degli alberi e dei licheni, scorgendo le tracce del passaggio degli animali selvatici nel bosco.

☎ 349 3938773 (Jessica D'Andrea)

✉ info@jdtrek.com

➡ https://www.jdtrek.com/contatti-e-prenotazioni

LOCALITA': Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise (sentieri PNALM tratti di P1-D5-C1)

DIFFICOLTA': medio/facile. L'impegno fisico richiesto non è molto alto. Percorso di montagna con lievi salite e discese su terrono aperto e bosco.

QUOTA DI PARTENZA: 1530 mt slm

QUOTA MINIMA RAGGIUNTA: 1370 mt slm

DISLIVELLO: 200 mt in salita e 200 mt in discesa

LUNGHEZZA: 9 km circa​ (andata e ritorno)​

COSA INDOSSARE: scarpe da trekking alte impermeabili in gore tex o impermeabilizzate con apposito spray al silicone, maglietta leggera a maniche lunghe o corte, pantaloni lunghi comodi da escursionismo adatti alla stagione (no jeans), ghette.

COSA PORTARE: zaino (grande a sufficienza per contenere tutto l'equipaggiamento descritto di seguito), maglietta di ricambio, maglia in pile, giacca antivento, cappello caldo, guanti caldi, mantella o giacca per la pioggia, borraccia con acqua (1lt), cibo, torcia elettrica, occhiali da sole. Facoltativi: macchina fotografica, binocolo, bastoncini da trekking.

COSTO: 20,00 € (ciaspole incluse; pagamento in contanti il giorno dell'escursione)​

PARTENZA: ore 9,30

RIENTRO: ore 16,00​​

LUOGO DI APPUNTAMENTO: a Forca d'Acero nel parcheggio di fianco il Ristoro "La Taverna del Lupo" sulla SR 509, una decina di minuti prima dell'orario di partenza dell'attività. Partenza a piedi dal luogo dell'appuntamento. Vai alla mappa >>

AVVERTENZE: in base alle condizioni ambientali e meteo il programma può subire variazioni di itinerario, essere rimandato o annullato. I partecipanti saranno informati e avvertiti per tempo

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

E' necessario prenotare entro il giorno precedente la data dell'escursione, meglio con un po' di anticipo in più. Per la prenotazione: specificare la data e l'itinerario scelti, il numero dei partecipanti, fornire un nominativo di riferimento e un recapito di cellulare.

Quando sono in escursione il cellulare può risultare irraggiungibile: mandate un sms o un wapp e risponderò appena possibile.​​​

Attività svolta da Jessica D'Andrea, guida professionista del posto (Accompagnatore di Media Montagna del Collegio Guide Alpine Abruzzo, Guida Interprete, Educatrice Ambientale accreditata presso il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise) in collaborazione con i professionisti del Collegio Guide Alpine Abruzzo.

