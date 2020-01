Ciaspolando nel Ferroio di Scanno

Martedì 7 Gennaio 2020 dalle 09:00 alle 15:30

Dalla valle di Ziomass fino al Ferroio di Scanno.

Un percorso tra ampi pascoli, con un panorama che va dalle più importanti cime del parco fino al Gran Sasso d'Italia. Al termine dell'escursione una gustosissima cioccolata calda in un accogliente locale nel centro storico di Pescasseroli.

Sentiero pnalm (Y7)

Costo 20 euro a persona (+ affitto delle ciaspole)

Dalle ore 09.00 alle ore 15.30 con pranzo al sacco

Difficoltà: ESCURSIONISTICA

ABBIGLIAMENTO: in montagna è buona norma vestirsi a strati con abbigliamento da montagna. Si richiedono quindi scarponcini da trekking, giacca per pioggia e vento, zaino, pile, cappello, guanti e torcia. Facoltativi macchina fotografica e binocolo.

INFORMAZIONI: Le escursioni verranno curate da Accompagnatori di Media Montagna. Le proposte organizzate prevedono un numero minimo e massimo di partecipanti. A piedi nel Parco d'Abruzzo si riserva il diritto di cambiare destinazione o annullare l'escursione in caso di condizioni sfavorevoli. Gli spostamenti per raggiungere l'attacco dei sentieri saranno con mezzi propri.

Sconti per famiglie con bambini.

http://apiedinelparcodabruzzo.it/escursioni-abruzzo-inverno-2020/#ogni-martedi

INFO e PRENOTAZIONI

333 960 70 79

Pescasseroli 67032 Italy Luogo: Pescasseroli

Comune: Pescasseroli (AQ)

Provincia: L'Aquila Regione: Abruzzo

Organizzatore: A piedi nel parco d'Abruzzo

Info Email: info@apiedinelparcodabruzzo.it Info Line: 333 960 70 79 L'AquilaA piedi nel parco d'Abruzzo

Altre info su:Tag: trekking