Ciaspolando con il lupo

Sabato 11 Gennaio 2020 dalle 09:00 alle 15:30

Ripercorrere gli ambienti e i luoghi che è solito frequentare.

Trekking dedicato al lupo, dove per scoprirne la biologia e le abitudini andremo a spasso per il suo territorio, avendo magari la fortuna di imbatterci nel suo cammino, o avere la fortuna di ascoltare il suo misterioso ululato…

Sentiero pnalm: (B1-B2)

Costo: 20 euro a persona (+ affitto delle ciaspole)

Dalle ore 09.00 alle ore 15.30 con pranzo al sacco

Difficoltà: Il percorso è adatto a tutti, anche a famiglie con bambini

ABBIGLIAMENTO: in montagna è buona norma vestirsi a strati con abbigliamento da montagna. Si richiedono quindi scarponcini da trekking, giacca per pioggia e vento, zaino, pile, cappello, guanti e torcia. Facoltativi macchina fotografica e binocolo.

INFORMAZIONI: Le escursioni verranno curate da Accompagnatori di Media Montagna. Le proposte organizzate prevedono un numero minimo e massimo di partecipanti. A piedi nel Parco d'Abruzzo si riserva il diritto di cambiare destinazione o annullare l'escursione in caso di condizioni sfavorevoli. Gli spostamenti per raggiungere l'attacco dei sentieri saranno con mezzi propri.

Sconti per famiglie con bambini.

333 960 70 79

Pescasseroli 67032 Italy Luogo: Pescasseroli

Comune: Pescasseroli (AQ)

Provincia: L'Aquila Regione: Abruzzo

Organizzatore: A piedi nel parco d'Abruzzo

Info Email: info@apiedinelparcodabruzzo.it Info Line: 333 960 70 79 L'AquilaA piedi nel parco d'Abruzzo

