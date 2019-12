Val Fondillo, i racconti di una valle speciale

Escursione con laboratorio didattico per famiglie

Venerdì 27 Dicembre 2019 dalle 09:30 alle 13:00

Di una bellezza particolare la Val Fondillo è una delle più conosciute del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e si può visitare e percorrere in ogni stagione. Nelle pozze limpide e freddissime delle sorgenti vivono molte specie ritenute importanti "bioindicatori". Durante l'escursione guidata verrà proposto un laboratorio ludico-didattico dedicato a grandi e piccoli sul ciclo naturale delle acque e sull'ecologia dei piccoli fiumi di montagna.



Divulghiamo in maniera semplice le dinamiche e i delicati equilibri dell'ecosistema e orientiamo i ragazzi verso comportamenti consapevoli e corretti.



Sentieri F2-F1-F4







SCHEDA TECNICA

(T) Turistico L'escursione non presenta difficoltà tecniche, si svolge su sentieri di montagna in buona parte boscate con salite e discese di bassa pendenza. Il percorso è adatto anche a famiglie con bimbi piccoli.

Dislivello 150 m in salita e discesa

Lunghezza 5 km circa



QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 10,00 per persona



Cosa è incluso

Guida e organizzazione con Accompagnatore di Media Montagna iscritto al Collegio Guide Alpine Abruzzo e Educatore Ambientale accreditato presso il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.



Cosa è escluso

Trasporti e trasferimenti

Extra e spese personali



ITINERARIO

Appuntamento a Pescasseroli alle ore 9.30. Incontro con la guida presso la nostra sede di Largo Molinari. Breve spostamento in auto sino al punto di attacco del sentiero. Una facile passeggiata ci condurrà a ridosso del torrente Fondillo e delle sue sorgenti. La nostra escursione sarà dedicata a famiglie e bambini e attraverso piccole attività sensoriali scopriremo colori, profumi e sapori della natura. Con un po' di fortuna proveremo a scorgere il passaggio degli animali selvatici. Il rientro è per ora di pranzo a fondovalle.



COSA PORTARE

Le escursioni prevedono una buona attività fisica è quindi consigliabile vestirsi a strati per avere la possibilità di potersi alleggerire durante la giornata. E' necessario avere una giacca impermeabile, pantaloni lunghi e scarponcini da trekking, meglio se impermeabili. Guanti e berretto di lana, indumenti caldi e antivento.



COME ARRIVARE

Pescasseroli è il centro principale del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, la più antica area protetta d'Italia, da quasi un secolo a garanzia della vita in armonia con la natura. E' facilmente raggiungibile in auto attraverso tre punti di accesso. DA ROMA (A24 Roma-L'Aquila) In auto da Roma si percorre l'autostrada A24 fino al casello di Pescina. Si prosegue sulla SR83 o sulla SP17 sino a Pescasseroli. DA PESCARA (A25 Roma-Pescara) In auto da Pescara si percorre l'autostrada A25 fino al casello di Pescina. Si prosegue sulla SR83 o sulla SP17 sino a Pescasseroli. DA NAPOLI (A1 Napoli-Roma) In auto da Napoli si percorre l'A1 fino al casello di Caianello. Si imbocca la SS85 per Venafro e si prosegue sulla SR83 sino a Pescasseroli.



E' possibile arrivare anche in autobus con collegamenti giornalieri da Castel di Sangro e da Avezzano. Consulta gli orari su www.tuabruzzo.it I collegamenti in treno sono soltanto sino alla stazione di Avezzano. Per chi proviene da Roma è anche possibile consultare gli orari della compagnia Prontobus che effettua collegamenti dagli aeroporti di Roma e Ciampino verso l'Abruzzo.







INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

E' necessario prenotare almeno entro il giorno precedente la data dell'attività. Puoi prenotare direttamente online o contattare i nostri uffici per ulteriori informazioni. I posti sono limitati a 8 partecipanti.



Wildlife Adventures

Largo Molinari, 8

67032 Pescasseroli – Italy

