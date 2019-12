IL POPOLO DELL'ERBA

Lunedì 30 Dicembre 2019 dalle 16:30 alle 17:30

APPUNTAMENTO: ORE 16.30 presso il Museo del Lupo

Un affascinante viaggio tra migliaia di minuscole creature, impareremo che insetti a noi familiari nascondono insospettabili segreti, scopriremo i modi in cui l'uomo si è confrontato con il mondo dei "sei zampe", come lo abbia utilizzato per nutrirsi, vestirsi, curarsi. Racconteremo le curiosità, i miti e le leggende degli insetti che ammireremo.

Laboratorio gratuito compreso nel biglietto d'ingresso € 3.00

Per info e prenotazioni 0864890141

Civitella Alfedena 67030 Italy Luogo: Museo del Lupo, Via Santa Lucia n°17

Comune: Civitella Alfedena (AQ)

Provincia: L'Aquila Regione: Abruzzo

Organizzatore: Museo del Lupo

Info Email: lupo.civitella@parcoabruzzo.it Info Line: 0864/890141 L'AquilaMuseo del Lupo

