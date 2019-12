ORSO CHI SEI?

Giovedì 2 Gennaio 2020 dalle 11:00 alle 12:00

Vi piacerebbe sapere chi è l'orso veramente? Come trascorre l'inverno nel suo giaciglio, cosa mangia, come svezza i suoi cuccioli? Volete sapere cosa fare se vi capiterà di incontrarlo? Venite al Museo del Lupo e se seguirete tutte le nostre indicazioni vi nomineremo "Custode degli Orsi" per un giorno. Vi aspettiamo!

Attività adatta a tutti

Laboratorio gratuito compreso nel biglietto d'ingresso € 3.00

Per info e prenotazioni 0864890141

Civitella Alfedena 67030 Italy Luogo: Museo del Lupo

Comune: Civitella Alfedena (AQ)

Provincia: L'Aquila Regione: Abruzzo

Organizzatore: Museo del Lupo

Organizzatore: Museo del Lupo

