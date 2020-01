Escursione a Campo Rotondo di Pescasseroli

Suggestiva escursione tra boschi di faggio e praterie di montagna

Sabato 11 Gennaio 2020 dalle 11:30 alle 15:15

Escursione in mezzo a boschi meravigliosi, attraverso i quali si arriverà a Campo Rotondo, una immensa radura di montagna dove cavalli e vacche pascolano indisturbati in piena libertà. In questi luoghi vivono anche molti animali selvaggi: Volpi, Lupi, Orsi, Cervi, Caprioli... Camminare, respirare, ascoltare e osservare nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.





Difficoltà: MEDIO/FACILE. Dislivello: 600 m tra salita e discesa. Lunghezza 9-10 chilometri tra andata e ritorno.

Sentieri: D3-D5-C1 (percorso ad anello)

Costo: € 15 a persona.

Occorrente: Scarpe da trekking, pantaloni lunghi da escursione, zaino comodo per portare una bottiglia d'acqua, felpa, giacca a vento, cappello e guanti caldi, macchina fotografica, binocolo e se abituati, bastoncini da trekking.

Appuntamento: Presso il B&B Animali Selvaggi, via Colli dell'Oro 31, Pescasseroli. (vedi mappa>>)

Informazioni e Prenotazioni:

☎ Cell: 328 1868100 Antonio; 347 0056327 Alessandra; 324 7771811 Whatsapp.

✉ Email: percorsiselvaggi@gmail.com

➡ Sito: http://www.percorsiselvaggi.com/p/escursione-campo-rotondo-di-pescasseroli.html

Informazioni: Le escursioni possono essere prenotate almeno con un giorno di anticipo; ma se ci pensate all'ultimo momento, provate lo stesso a chiamare, se stiamo uscendo saremo lieti di portarvi con noi. Numero minimo di partecipanti 2.

Tutte le escursioni sono curate da Guide Ambientali Escursionistiche iscritte all'Associazione Italiana delle Guide Ambientali Escursionistiche AIGAE.

Pescasseroli 67032 Italy Luogo: B&B Animali Selvaggi

Comune: Pescasseroli (AQ)

Provincia: L'Aquila Regione: Abruzzo

Organizzatore: Percorsi Selvaggi

