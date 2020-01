Le sfumature del bianco

Workshop di fotografia naturalistica

Da Sabato 11 a Domenica 12 Gennaio 2020

E' il parco nazionale italiano più conosciuto al mondo ed è l'unico nel nostro paese che conserva ancora i grandi predatori come lupo, orso e aquila reale. In questa grande area protetta la natura ci sa offrire anche in inverno scenari davvero suggestivi: incantevoli paesaggi innevati, i ricami che il ghiaccio disegna e cesella tra i rami degli alberi, la brina che al mattino ricopre prati e campi. Ma anche merli, picchi e cince sui sorbi degli uccellatori innevati, cervi e caprioli. Potremo inoltre ammirare le luci dell'alba e realizzare immagini panoramiche e notturne. Infine con un po' di fortuna, ammirare lo splendore dei camosci nel loro manto invernale.

In questi due giorni avremo modo di attraversare un'ambiente di ineguagliabile fascino e di conoscere l'approccio migliore per poter ottenere buone immagini di paesaggio. Un'esperienza educativa, dedicata agli appassionati di fotografia, che desiderano ampliare le proprie conoscenze pratiche e scoprire luoghi straordinari con la guida sapiente e sicura di esperti e professionisti di settore.

Sentieri C1-Z1-A1-L1-M1



☎ 339.8395335

✎ info@wildlifeadventures.it

☞ https://www.wildlifeadventures.it/tour/le-sfumature-del-bianco/



SCHEDA TECNICA



Difficoltà (E) Escursionisti L'escursione non presenta particolari difficoltà tecniche. Si svolge interamente su sentiero di montagna con salite e discese di media pendenza. E' necessario un buon impegno fisico per la lunghezza dell'itinerario e il dislivello affrontato.



Dislivello 500 m in salita e discesa al giorno



Lunghezza 6-8 km circa a/r al giorno





QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 130,00 per persona



Cosa è incluso

Guida e organizzazione con Accompagnatore di Media Montagna iscritto al Collegio Guide Alpine Abruzzo e Educatore Ambientale accreditato presso il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise



Cosa è escluso

Trasporti e trasferimenti

Extra e spese personali



ITINERARIO



SABATO

Arrivo libero in mattinata. Sistemazione dei partecipanti in b&b. Presentazione della guida e del programma presso lo spazio espositivo di Largo Molinari. Alle 14 prima uscita escursionistica e sessione fotografica dedicata al paesaggio sino all'alba lunare. In serata cena e pernottamento.

DOMENICA

Una ricca colazione ci permetterà di affrontare meglio la giornata. All'alba sessione fotografica dedicata a cervi, lupi e volpi nel fondovalle. Nella tarda mattinata spostamento in auto per raggiungere il versante molisano del Parco e partenza per una nuova escursione in quota. La sessione sarà dedicata principalmente al paesaggio e al Camoscio appenninico, delicato endemismo dell'Appennino Centrale. Nel pomeriggio rientro a valle e partenza dei partecipanti.

Simone Sbaraglia è un fotografo naturalista professionista, inviato della rivista di cultura ambientale "Oasis". Viaggia costantemente nei cinque continenti per documentare la natura e gli ecosistemi a maggior rischio di estinzione, insegna fotografia e conduce viaggi e workshop fotografici. Le sue foto sono apparse su riviste e libri in Italia ed all'estero (tra cui Oasis, Smithsonian Magazine, Nikon World Magazine, National Wildlife Magazine, WeekEnd & Viaggi, Asferico) e sono state esposte in Italia, USA, Francia e Canada. Molti i premi attribuiti alle foto di Simone Sbaraglia in concorsi nazionali ed internazionali, tra cui lo European Photographer of the Year, il Glanzlichter International Contest, il Nature's Best Photography, il Travel Photographer of the Year, lo Smithsonian Museum International Contest, International Photo Awards ed il concorso internazionale PX3 di Parigi.

Umberto Esposito è una guida naturalistica iscritta al Collegio Guide Alpine Abruzzo e un fotografo che lavora a cavallo tra Abruzzo e Molise una delle rare zone dell'Europa Occidentale dove, nelle vaste foreste di faggio che ammantano i monti o nelle alte praterie rupestri, è ancora possibile imbattersi in animali come l'Orso marsicano, il Camoscio appenninico, il Lupo e l'Aquila reale. Un incontro alla fine degli anni novanta con gli orsi presenti nella valle e l'emozione per le prime immagini realizzate, lo hanno guidato verso quella che oggi è diventata la sua professione. Crescendo ha avuto modo di esplorare, conoscere e apprezzare queste montagne. Oggi cerca di trasmettere quelle stesse emozioni provate da ragazzo a coloro che frequentano con lui i sentieri e le montagne dell'Appennino Centrale. Ha pubblicato articoli ed immagini su Oasis, Trekking&Outdoor, DOVE Viaggi, DRepubblica, Speciale "Qui Touring" del Touring Club Italiano. E' co-autore del progetto Forestbeat e del libro Il Segreto dei Giganti a sostegno della candidatura UNESCO per le foreste del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise.

COSA PORTARE

Le escursioni prevedono una buona attività fisica è quindi consigliabile vestirsi a strati per avere la possibilità di potersi alleggerire durante la giornata. E' necessario avere una giacca impermeabile, pantaloni lunghi e scarponcini da trekking, meglio se impermeabili. Occhiali da sole, guanti e berretto di lana, indumenti caldi e antivento, una t-shirt di ricambio. Spray repellente per gli insetti e creme solari soltanto se inodori. Kit igiene personale per il rifugio (spazzolino da denti, asciugamano, sacco lenzuolo)

Il programma privilegia la fase di scatto rispetto alla post-produzione: sono previste brevi sessioni in aula e la maggiorparte del tempo sarà impiegato a ricercare le migliori condizioni per ottenere scatti interessanti. Non è pertanto richiesto l'utilizzo di un computer portatile. Una volta terminato il weekend fotografico sarete invitati in un gruppo privato su facebook in cui potrete condividere le vostre foto con i docenti e gli altri partecipanti, in maniera da avviare la parte di confronto, commento e analisi delle immagini.

ATTREZZATURA FOTOGRAFICA CONSIGLIATA

Obiettivo zoom medio (es. 24-70 o 24-120 su full frame)

Obiettivo zoom tele (es. 70-200 o 70-300 su full frame)

Filtri fotografici (polarizzatore circolare, ND, GND, ecc.)

Kit di pulizia con pompetta, panno in microfibra, pennellino



COME ARRIVARE

Pescasseroli è il centro principale del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, la più antica area protetta d'Italia, da quasi un secolo a garanzia della vita in armonia con la natura. E' facilmente raggiungibile in auto attraverso tre punti di accesso. DA ROMA (A24 Roma-L'Aquila) In auto da Roma si percorre l'autostrada A24 fino al casello di Pescina. Si prosegue sulla SR83 o sulla SP17 sino a Pescasseroli. DA PESCARA (A25 Roma-Pescara) In auto da Pescara si percorre l'autostrada A25 fino al casello di Pescina. Si prosegue sulla SR83 o sulla SP17 sino a Pescasseroli. DA NAPOLI (A1 Napoli-Roma) In auto da Napoli si percorre l'A1 fino al casello di Caianello. Si imbocca la SS85 per Venafro e si prosegue sulla SR83 sino a Pescasseroli





INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

E' necessario prenotare almeno entro il giorno precedente la data dell'attività. Puoi prenotare direttamente online o contattare i nostri uffici per ulteriori informazioni. I posti sono limitati a 8 partecipanti.



Wildlife Adventures

Largo Molinari, 8

67032 Pescasseroli – Italy

☎ (+39) 0863.1856566

☎ (+39) 339.8395335

✎ info@wildlifeadventures.it

☞ www.wildlifeadventures.it



Seguici anche su Instagram @wildlifeadventures e Facebook Wildlife Adventures

Pescasseroli 67032 Italy Luogo: Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise

Comuni: Barrea (AQ), Pescasseroli (AQ), Villetta Barrea (AQ)

Provincia: L'Aquila Regione: Abruzzo

Organizzatore: Wildlife Adventures

Info Email: info@wildlifeadventures.it Info Line: 3398395335 L'AquilaWildlife Adventures

Altre info su:Tag: visite guidate