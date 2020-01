Tempo da lupi

Escursione sulle tracce dei lupi con soste di osservazione per tentarne l'avvistamento.

Sabato 11 Gennaio 2020 dalle 15:00 alle 19:00

L'inverno è il periodo migliore per conoscere e tentare di avvistare questi affascinanti ed elusivi predatori. Il branco è riunito per passare al meglio la difficile stagione ed è più facile trovare tracce e segni di presenza sul terreno innevato. Antiche leggende narrano che i sentieri dell'uomo ricalchino quelli dei lupi: certo è che spessisimo vediamo le loro impronte sui nostri percorsi.

Cammineremo su questi sentieri e prima del calar del buio tenteremo l'avvistamento con una sessione di osservazione naturalistica.

☎ 349 3938773 (Jessica D'Andrea)

✉ info@jdtrek.com

➡ https://www.jdtrek.com/contatti-e-prenotazioni

LOCALITA': Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise (sentieri PNALM: tratto di A9)

DIFFICOLTA': escursionistica medio/facile. L'impegno fisico non è molto alto. L'escursione non presenta difficoltà tecniche, si svolge su sentieri di montagna in zone boscate e prative con salite e discese di media pendenza.

QUOTA DI PARTENZA: 1050 mt slm

QUOTA MASSIMA RAGGIUNTA: 1470 mt slm

DISLIVELLO: 320 mt in salita e 320 mt in discesa

LUNGHEZZA: 6 km circa​ (andata e ritorno)​

COSA INDOSSARE: scarpe da trekking alte o basse adatte alla stagione, maglietta leggera a maniche lunghe, pantaloni lunghi comodi da escursionismo.

COSA PORTARE: zaino (grande a sufficienza per contenere tutto l'equipaggiamento descritto di seguito), maglietta di ricambio (per essere asciutti durante la sosta di osservazione alla fauna), maglia in pile, giacca antivento, cappello caldo, guanti caldi, mantella o giacca per la pioggia, borraccia con acqua (1lt), cibo, torcia elettrica. Facoltativi: macchina fotografica, binocolo, occhiali da sole, bastoncini da trekking

COSTO: 15,00 €

PARTENZA: ore 15,00

RIENTRO: ore 19,00​​

LUOGO DI APPUNTAMENTO:a Pescasseroli (AQ) davanti al Municio in Piazza Sant'Antonio 10, una decina di minuti prima dell'orario di partenza dell'escursione. Spostamento con auto propria (5 minuti) per l'inizio dell'escursione. Vai alla mappa >>

AVVERTENZE: in base alle condizioni ambientali e meteo il programma può subire variazioni di itinerario, essere rimandato o annullato. I partecipanti saranno informati e avvertiti per tempo

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

E' necessario prenotare entro il giorno precedente la data dell'escursione, meglio con un po' di anticipo in più. Per la prenotazione: specificare la data e l'itinerario scelti, il numero dei partecipanti, fornire un nominativo di riferimento e un recapito di cellulare.

Quando sono in escursione il cellulare può risultare irraggiungibile: mandate un sms o un wapp e risponderò appena possibile.​​​

Seguimi su facebook CLICCA "MI PIACE": J D Trek. L'Abruzzo a piedi

Attività svolta da Jessica D'Andrea, guida professionista del posto (Accompagnatore di Media Montagna del Collegio Guide Alpine Abruzzo, Guida Interprete, Educatrice Ambientale accreditata presso il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise).

Pescasseroli 67032 Italy Comune: Pescasseroli (AQ)

Provincia: L'Aquila Regione: Abruzzo

Organizzatore: JD Trek. L'Abruzzo a piedi

Altre info su:Tag: escursioni