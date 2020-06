Bearwatching nel Parco Nazionale d'Abruzzo

Suggestiva escursione dedicata all’Orso bruno marsicano

Venerdì 3 Luglio 2020 dalle 15:00 alle 22:00

Durante questa suggestiva escursione dedicata all'Orso bruno marsicano, specie simbolo del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise, sfrutteremo la luce crepuscolare e le tecniche di osservazione a distanza per ottimizzare le possibilità di avvistamento. Durante la serata verrà proposta una cena al sacco e il rientro a valle sarà caratterizzato dalla luce della luna e delle stelle.

Il nostro scopo è naturalmente quello di osservare gli orsi in natura e di godere la migliore delle osservazioni ma anche di fornire agli ospiti informazioni sull'ecologia dell'orso, sulla sua alimentazione e sullo stato di conservazione. In questa maniera i partecipanti potranno ottenere un' esperienza completa sull'orso dell'Appennino centrale.

SCHEDA TECNICA



Difficoltà (E) L'escursione non presenta difficoltà tecniche, si svolge su sentieri di montagna in buona parte boscate con salite e discese di media pendenza. E' ncessario un piccolo impegno fisico e spirito di adattamento durante la fase di osservazione



Dislivello 400 m in salita e discesa



Lunghezza 8 km circa a/r





QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 35,00 per persona



Cosa è incluso

Guida e organizzazione con Accompagnatore di Media Montagna iscritto al Collegio Guide Alpine Abruzzo e Educatore Ambientale accreditato presso il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise

Utilizzo di torce, binocoli e fieldscope Nikon

Il sostegno ai progetti di Salviamo L'Orso Onlus



Cosa è escluso

Trasporti e trasferimenti

Extra e spese personali



ITINERARIO

Appuntamento a Pescasseroli alle ore 15. Incontro con la guida presso la nostra sede di Largo Molinari. Breve spostamento in auto sino al punto di attacco del sentiero e partenza per l'escursione. Lungo il percorso verranno evidenziati gli aspetti legati alla biologia dell'Orso e i segni del suo passaggio. Dopo circa due ore di cammino arriveremo sui punti di osservazione. Il rientro è in serata con la magia del cielo stellato a farci compagnia. Sentieri A1-T1-F10



COSA PORTARE

Le escursioni prevedono una buona attività fisica è quindi consigliabile vestirsi a strati per avere la possibilità di potersi alleggerire durante la giornata. E' necessario avere una giacca impermeabile, pantaloni lunghi e scarponcini da trekking, meglio se impermeabili. Occhiali da sole, guanti e berretto di lana, indumenti caldi e antivento, una t-shirt di ricambio. Spray repellente per gli insetti e creme solari soltanto se inodori.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

E' necessario prenotare almeno entro il giorno precedente la data dell'attività. Puoi prenotare direttamente online o contattare i nostri uffici per ulteriori informazioni. I posti sono limitati a 10 partecipanti.



Wildlife Adventures

Largo Molinari, 8

67032 Pescasseroli – Italy

☎ (+39) 0863.1856566

☎ (+39) 339.8395335

✎ info@wildlifeadventures.it

☞ www.wildlifeadventures.it

Pescasseroli 67032 Italy Luogo: Wildlife Adventures

Comuni: Bisegna (AQ), Pescasseroli (AQ), Scanno (AQ)

Provincia: L'Aquila Regione: Abruzzo

Organizzatore: Wildlife Adventures

Info Email: info@wildlifeadventures.it Info Line: 3398395335

