La Riserva Naturale di Pantaniello in e-bike

Un affascinante tour in e-bike alla portata di tutti

Giovedì 2 Luglio 2020 dalle 09:30 alle 13:00

Una lunga escursione in ebike tra circhi glaciali, pascoli d'alta quota e splendide vette ci permetterà di conoscere una delle zone più remote e meno note dell'Appennino centrale. L'itinerario tocca la Riserva Naturale Statale Lago di Pantaniello, non presenta particolari difficoltà tecniche e permette di attraversare uno dei paesaggi più belli ed insoliti del Parco, raggiungendo, a 1818 m, uno dei suoi due unici laghi naturali, nonché il secondo per altitudine dell'intero Appennino.

Con la e-mtb le salite diventano un momento di godimento e il paesaggio che ci circonda non passa in secondo piano. La fatica diminuisce e si alza la soglia dell'attenzione sui luoghi attraversati.

☎ 339.8395335

✎ info@wildlifeadventures.it

☞ https://www.wildlifeadventures.it/tour/riserva-naturale-di-pantaniello-in-e-bike/

SCHEDA TECNICA



Difficoltà (MC) Cicloescursionisti di media capacità tecnica Percorso su sterrate con fondo poco sconnesso o poco irregolare (tratturi, carrarecce…) o su sentieri con fondo compatto e scorrevole

Dislivello 500 m in salita e discesa

Fondo stradale Asfalto 40% – Sterrato 60%

Lunghezza 30 km circa a/r



QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 35,00 per persona



Cosa è incluso

Guida e organizzazione

Noleggio e-mountain-bike

Noleggio casco e zaino



Cosa è escluso

Trasporti e trasferimenti

Extra e spese personali



ITINERARIO

Appuntamento presso la località Madonna del Casale di Rocca Pia alle ore 9.30. Incontro con la guida, presentazione del programma e consegna delle attrezzature. Una comoda sterrata conduce nella bellissima gola della Montagna Spaccata e attraversa a svolte e in ripida ascesa un lembo di faggeta sino ad aprirsi sugli ampi pascoli di quota. L'itinerario prosegue alla base dell'imponente massiccio del monte Greco e sino al piccolo bacino naturale di Pantaniello. Il rientro a valle è programmato per le 13.

COSA PORTARE

E' consigliabile un abbigliamento sportivo e a strati per avere la possibilità di potersi alleggerire durante la giornata. E' necessario avere una giacca impermeabile, scarpe da ginnastica o da escursionismo leggero. Uno zainetto con snack e acqua per la giornata.

I gruppi sono ridotti a un massimo di 8 partecipanti assieme al nostro tour-leader. Per offrirvi il meglio abbiamo selezionato le Fathom E+ di Giant Bicycles. Si tratta di un'ottima scelta per XC e terreni singletrack. Un telaio leggero in alluminio e una struttura adatta ai trail aiutano a sperimentare la corsa su strada come mai prima d'ora. La tecnologia del motore SyncDrive Sports offre un potenza fluida e istantanea che permette di divertirsi su tutti i tipi di terreno.

Ovviamente sei libero di organizzarti diversamente se lo desideri, utilizzando la tua mountain bike e partecipando alle attività guidate con una quota ridotta. Devi solo comunicarcelo al momento dell'iscrizione.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

E' necessario prenotare almeno entro il giorno precedente la data dell'attività. Puoi prenotare direttamente online o contattare i nostri uffici per ulteriori informazioni. I posti sono limitati a 10 partecipanti.



Wildlife Adventures

Largo Molinari, 8

67032 Pescasseroli – Italy

☎ (+39) 0863.1856566

☎ (+39) 339.8395335

✎ info@wildlifeadventures.it

☞ www.wildlifeadventures.it

Seguici anche su Instagram @wildlifeadventures e Facebook Wildlife Adventures

Pescasseroli 67032 Italy Luogo: Wildlife Adventures

Comuni: Barrea (AQ), Pescasseroli (AQ), Scanno (AQ)

Provincia: L'Aquila Regione: Abruzzo

Organizzatore: Wildlife Adventures

Info Email: info@wildlifeadventures.it Info Line: 3398395335 L'AquilaWildlife Adventures

Altre info su:Tag: escursioni