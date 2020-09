Alla scoperta dell'orso (bearwatching)

Sulle tracce dell’Orso bruno marsicano, con bearwatching, cena in rifugio ed escursione serale

Sabato 12 Settembre 2020 dalle 15:30 alle 22:30

Questa escursione è sicuramente la più conosciuta fra le nostre iniziative…l'escursione che nel corso degli anni ci ha dato tante soddisfazioni e ci ha permesso di conoscere più da vicino l'Orso. Dopo un percorso di avvicinamento che ci consentirà di conoscere l'habitat e la vita del plantigrado, scruteremo con attenzione le praterie in attesa dell'Orso, ma anche di altri animali (cervi, cinghiali, caprioli e lupi). Dopo il tramonto, rientreremo presso il rifugio per una frugale cena a base di prodotti tipici e biologici del Parco. Dopo cena inizia la discesa, al buio, sotto il cielo stellato, con l'aiuto di qualche flebile torcia. Consigliamo a tutti di leggere con attenzione le regole della "Ecosofia", per aiutare le guide a svolgere un appostamento nel pieno rispetto degli animali.

PROGRAMMA

Dopo un breve tragitto in macchina (ognuno con auto propria. Il carsharing non è consentito), inizieremo l'escursione che ci condurrà fino al luogo di osservazione degli animali. Dopo il tramonto faremo ritorno al Rifugio per consumare una frugale cena a base di prodotti tipici e biologici del Parco. Dopo cena inizieremo la discesa in notturna che ci ricondurrà al luogo di partenza.

PUNTI FORTI:

La reale possibilità di osservare l'orso e alti animali (lupo, cervo, capriolo, etc.)

Godersi il tramonto da un rifugio di montagna

Escursione sotto le stelle ed al chiaro di luna

DIFFICOLTA': MEDIO/FACILE. Dislivello in salita e discesa 200 m. Km percorsi circa 8

EQUIPAGGIAMENTO: Scarpe da trekking, impermeabile leggero, cappello da sole, borraccia, zaino, pantaloni lunghi, giacca a vento (possibilmente in gore-tex), t-shirt di ricambio, torcia, pile, binocolo, macchina fotografica o video camera, mascherina e gel igienizzante a base alcolica per le mani. Si raccomanda di vestirsi a strati, considerando che in appostamento potrebbe fare freddo.

COSTO: € 40 a persona inclusa frugale cena in rifugio. € 35 per i ragazzi dagli 8 ai 12 anni.

RITROVO: Presso Ecotur, Via Piave 9 , 67032 Pescasseroli (AQ) alle 15.30 muniti di automobile.

SENTIERI: T1 - T5

INFO E PRENOTAZIONI: www.ecotur.org informazioni@ecotur.org Tel 0863912760 Whatsapp 3917668167

