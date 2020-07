LA FAUNA DEL PARCO AL TRAMONTO - IL CAMOSCIO

Sabato 4 Luglio 2020 dalle 14:30 alle 18:00

Il Camoscio più bello del mondo, cosi è stato definito il nostro Camoscio, Rupicapra pyrenaica ornata, e costituisce una delle entità faunistiche più rare in Italia.

Relitto glaciale miracolosamente scampato all'estinzione, la cui popolazione , all'inizio del secolo scorso, era composta da pochi esemplari.

Le azioni tutela messe in atto nel territorio del nostro Parco hanno permesso una ripresa dei gruppi di questa splendida ed elegante specie animale.

Il camoscio è abituato a vivere in luoghi impervi, soprattutto pareti rocciose molto ripide, dove vi si ripara per sfuggire agli attacchi dei predatori. Andremo nel suo habitat naturale e ne osserveremo i comportamenti.

CALENDARIO 2020: 20 e 27 Giugno; 4 e 11 Luglio

7, 14 e 21 Novembre.

DIFFICOLTA': media

EQUIPAGGIAMENTO: scarponcini da trekking, zaino (30 litri, sufficiente a contenere l'equipaggiamento), maglietta leggera, maglietta di ricambio, maglia in pile, giacca wind stopper, cappello, guanti, mantella o giacca per la pioggia, pantaloni comodi (no jeans), borraccia con acqua (1 lt), torcia elettrica, macchina fotografica, binocolo, occhiali da sole, crema di protezione solare.

PRENOTAZIONI e INFORMAZIONI: prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente telefonando al 338 6388453 o scrivendo a info@camosciara.com specificando nome e cognome, numero dei partecipanti e lasciando un recapito di cellulare.

PROGRAMMA

Arrivo libero a Civitella Alfedena in mattinata e sistemazione in albergo. Alle 14.30 incontro con la guida in albergo e partenza con le autovetture per raggiungere l'area attrezzata della Camosciara. Per ammirare la straordinaria bellezza di questo anfiteatro dolomitico raggiungeremo il rifugio Della Liscia, posto ai limiti della Riserva Integrale, attraverso un sentiero che si snoda in tornanti tra acque cristalline, foreste di Faggio e Pino Nero.

Conosceremo endemismi legati a questo territorio e magari ci capiterà di sorprendere i camosci al pascolo tra le sue balze rocciose.

Rientro in paese e cena presso ristorante tipico . Rientro in albergo dopo cena.

Sentieri percorsi: G1 – G6

Dislivello e lunghezza: 400 mt in andata e in ritorno; 8 km totali.

AVVERTENZE

SI PREGA DI PROVVEDERE AD UN PROPRIO KIT PERSONALE DI PRIMO SOCCORSO DA METTERE NELLO ZAINO.

NUMERO MINIMO 6 PARTECIPANTI

RICORDA QUESTE SEMPLICI REGOLE:

se hai sintomi influenzali come dolori diffusi, febbre, resta a casa

mantieni puntualmente la distanza di sicurezza, la Natura in questi casi ci aiuta

porta sempre con te la mascherina ed indossala tutte le volte che non possiamo mantenere la distanza di sicurezza

porta con te un gel disinfettante e provvedi a pulire frequentemente le mani

qualche paio di guanti , delle salviettine detergenti e un sacchetto per i tuoi rifiuti personali da tenere nello zaino, potrebbero essere utili

evitiamo di abbracciarci, stringerci le mani e scambiarci oggetti personali o fare foto di gruppo

In questa fase l'attenzione verso gli altri e la nostra persona è fondamentale, ti ringraziamo per la disponibilità che mostrerai.

N.B.: in caso di avverse condizioni meteo il programma può subire variazioni di itinerario, essere rimandato o annullato.

