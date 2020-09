LA GOCCIOLINA DI NOME TINA

Attivita' didattica in Val Fondillo

Venerdì 4 Settembre 2020 dalle 10:00 alle 15:00

Attraverso il viaggio della gocciolina Tina i bambini verranno a conoscenza del ciclo dell'acqua e sensibilizzati sull'importanza della stessa per la vita di tutti gli esseri viventi. In seguito con l'attività pratica i bambini entreranno a contatto con i piccoli abitanti del torrente e per mezzo di retini, vaschette e lenti d'ingrandimento conosceranno da vicino gli indicatori di qualità dell'acqua. Non mancherà la possibilità di bere in una sorgente di montagna ed il pic-nic sul prato in riva al fiume

Programma : appuntamento a Pescasseroli alle ore 10:00 presso " Il Bel Sentiero" via della Piazza,10. Spostamento in macchina fino all'attacco del sentiero, oppure presso il parcheggio Val Fondillo ( ore 10.15). il percorso a piedi si snoda lungo una carrareccia tra il M. Amaro, la serra delle Gravare e il M . Dubbio , quest'ultima costeggia molto gradualmente il torrente Fondillo , incontrando numerose radure che si aprono lungo i versanti della valle, coloratissime fioriture, estese faggete e residui di rimboschimenti a pino nero, larice e abete rosso fino alla sorgente basale della Tornareccia. Lungo il percorso verrà realizzato l'attività didattica .

Dalle 10.00 alle 15.00

Il percorso è facile. ( sentiero F2), l'escursione è adatta alle famiglie con bambini anche piccoli. Si tratta comunque di una vera escursione su un piccolo sentiero di montagna. Per i bimbi più piccoli è consigliabile un marsupio o uno zainetto portabimbi.

COSA INDOSSARE: scarponcini da trekking o scarpe da ginnastica con suola scolpita, maglietta leggera, pantaloni comodi .

COSA PORTARE: berretto per il sole , felpa o pile e giacca adatta alla pioggia, crema solare, piccola merenda al sacco, zainetto, pranzo al sacco; borraccia con acqua da evitare bottiglie di plastica usa e getta, crema protettiva, macchina fotografica, binocolo

Perché scegliere per questa esperienza le guide Il BEL SENTIERO ?

Perche il nostro team e formato da guide con esperienze ultra ventennale, da giovani, entrambi nativi nei comuni del Parco, con un ottima conoscenza del territorio, con una grande sensibilità verso la protezione della natura ed in grado di rispondere e organizzare un itinerario adatto alle vostre esigenze.

INFORMAZIONI: le escursioni verranno curate da Accompagnatori di Media Montagna. Le proposte organizzate prevedono un numero minimo e massimo dei partecipanti.

Gli itinerari vanno prenotati tramite mail o whatsapp specificando l'itinerario scelto, il numero dei partecipanti e lasciando un recapito telefonico.

CONTATTI

IL BEL SENTIERO di Paola Grassi

Via della Piazza,10 67032 PESCASSEROLI (AQ)

tel e whatsApp

339 334 9015

E-mail: info@ilbelsentiero.it

http://www.ilbelsentiero.it/

https://www.facebook.com/ilbelsentiero/







