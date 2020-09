L'Abruzzo Magico - Escursione Narrata

con Francesca Camilla D’Amico di Bradamante Teatro

Sabato 12 Settembre 2020 dalle 15:30 alle 20:00

Escursione narrata

nel Bosco della Difesa

in compagnia dell'attrice e narratrice

Francesca Camilla D'Amico

Sabato 12 Settembre 2020

dalle ore 15.30 alle 20.00

Un'escursione speciale con Francesca Camilla D'Amico, di Bradamante Teatro, e Tiziano Testa, Accompagnatore di Media Montagna.

Ascolteremo storie della tradizione orale locale, legate a riti e a figure magiche del mondo popolare come fate, streghe e mazzamarell'. Non mancheranno leggende legate alle montagne abruzzesi e agli animali che oggi, come ai tempi dei nostri nonni, popolano ancora queste montagne.

Una passeggiata che si snoderà lungo il Bosco della Difesa, in un percorso tra faggi secolari ed ampie radure. Un itinerario dove si intrecciano storie di vita di uomini e storie di orsi, già scelto come location del film "La volpe e la bambina". Sarà possibile trascorrere delle piacevoli ore in pieno relax, completamente immersi nella natura del Parco, accompagnati dall'incantevole voce di Francesca.

DIFFICOLTA': FACILE

IL PERCORSO E' ADATTO A FAMIGLIE CON BAMBINI

COSTI ESCURSIONE € 20 adulti

€ 10 bambini

DETTAGLI ESCURSIONE Partenza ore 15,30

Rientro ore 20.00

Sentiero PNALM (C1-C2)

DIFFICOLTÀ: FACILE

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA L'escursione prevede un numero limitato di partecipanti.

Prenota per tempo il tuo posto!

http://apiedinelparcodabruzzo.it/labruzzo-magico/

Tiziano Testa - Accompagnatore di Media Montagna in Abruzzo - Tel: 333 960 70 79

Pescasseroli 67032 Italy Luogo: Pescasseroli

Comune: Pescasseroli (AQ)

Provincia: L'Aquila Regione: Abruzzo

Organizzatore: A piedi nel parco d'Abruzzo

Info Email: info@apiedinelparcodabruzzo.it Info Line: 333 960 70 79 L'AquilaA piedi nel parco d'Abruzzo

