LA SCOPERTA DI ORSI E LUPI

La fauna del parco

Sabato 5 Settembre 2020 dalle 16:30 alle 21:30

Un'escursione dedicata all'osservazione della fauna selvatica nelle ore più favorevoli della giornata, all'imbrunire quando l'aria diventa più frizzante e il sole tramonta. Attraverseremo boschi e radure, habitat naturale di lupi ed orsi, cercheremo le tracce del loro passaggio, segni della loro presenza. Attraverso aneddoti, curiosità, ecologia impareremo a conoscere meglio questi due grandi mammiferi.

PROGRAMMA:

Incontro con la guida alle 15,30 in Via della piazza 10, Pescasseroli, breve spostamento in macchina fino all'attacco del sentiero. Cammineremo nei splendidi boschi di faggio, cercando di assaporare passo dopo passo le bellezze che questo territorio ci offre, raggiungeremo un punto d'osservazione, dove aspetteremo il calare del sole, armati di binocolo, a caccia di fauna selvatica!!!In silenzio aspetteremo il buio, per un magico rientro in notturna.

DATI TECNICI:

PARTENZA: ore 15,30

RIENTRO: ore 22,00

DIFFICOLTA': medio/facile

DISLIVELLO: circa 350 mt

DISTANZA: circa 10 km

CENA AL SACCO

SENTIERI: T1- R4- T6 Carta escursionistica PNALM

COSTO: euro 20,00 adulti – euro 12,00 bambini fino a 14 anni – sconto famiglie

MATERIALE ED EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO

Scarpe da trekking (o almeno con suola scolpita), zaino, bastoni telescopici (facoltativi) T-shirt traspirante (anche una di ricambio), pile o maglione, K-way e/o giacca antivento (possibilmente in gore-tex), pantaloni comodi per camminare(lunghi), borraccia (acqua almeno 1,5lt), cappello, occhiali da sole, crema solare, binocolo, torcia.

N.B. L'itinerario proposto potrà subire variazioni ad insindacabile giudizio dell'accompagnatore sulla base delle condizioni di sicurezza che saranno valutate prima e durante dell'escursione.

whatsapp 3398976847

kalipemountainlove.it

Pescasseroli 67032 Italy Luogo: Pescasseroli

Comuni: Pescasseroli (AQ), Villetta Barrea (AQ)

Provincia: L'Aquila Regione: Abruzzo

Organizzatore: Kalipé MountainLove

Info Email: kalipemountainlove@gmail.com Info Line: Michela 3398976847 L'AquilaKalipé MountainLove

Tag: escursioni