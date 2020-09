Gli amori e i combattimenti dei cervi in Abruzzo

Alla scoperta dei grandi spazi selvaggi

Da Sabato 12 a Domenica 13 Settembre 2020 ore 15:00

Torna a Settembre il consueto appuntamento con la stagione del bramito in una delle aree protette più affascinanti d'Italia. I maschi in età riproduttiva danno vita ad antichi rituali di lotta e corteggiamento, facilmente osservabili durante le escursioni. Gli esemplari più forti saranno impegnati a stabilire le gerarchie di dominio nei confronti degli altri maschi per assicurarsi il diritto all'accoppiamento e permettendo la riproduzione della specie.

PROGRAMMA DI MASSIMA

Day 1

Gli amori dei cervi

Incontro con la guida e presentazione del programma presso la nostra sede di Largo Molinari. In serata breve escursione per poter ascoltare i bramiti e osservare i cervi al tramonto. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

Day 2

Alla scoperta dei grandi spazi selvaggi

Prima dell'alba una veloce colazione e partenza in notturna per una escursione in quota sino a frequentare le arene di combattimento. Attraversando foreste di faggio inizieremo ad ascoltare i bramiti che man mano si faranno sempre più forti e vicini. Pranzo al sacco. Il rientro è programmato nel pomeriggio con la possibilità di una doccia calda prima di lasciare definitivamente le stanze.

Sentieri A1-A9-A6-A3

PUNTI DI FORZA

Escursioni tra immense faggete e panorami suggestivi

La filosofia di questo evento con un numero ristretto di partecipanti

La buona cucina, serate accanto al fuoco acceso e un buon Montepulciano d'Abruzzo

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

E' necessario prenotare almeno entro il giorno precedente la data dell'attività. Puoi prenotare direttamente online o contattare i nostri uffici per ulteriori informazioni. I posti sono limitati a 10 partecipanti.

Wildlife Adventures

Largo Molinari, 8

67032 Pescasseroli – Italy

(+39) 0863.1856566

(+39) 339.8395335

✎ info@wildlifeadventures.it

☞ www.wildlifeadventures.it



