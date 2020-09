Il TRAMONTO CON I CERVI IN AMORE

Escursione serale per assistere al rituale di corteggiamento del Cervo Nobile nel periodo dell'amore.

Sabato 12 Settembre 2020 dalle 15:00 alle 20:30

In autunno è spettacolare assistere al rituale di corteggiamento dei cervi, suggestioni di colori e profumi si soprappongono ai duelli vocali per conquistare la supremazia sull'harem femminile

Programma:

L'incontro con la guida sarà a Pescasseroli alle ore 15.00 in via della Piazza. 10 oppure ci incontriamo a Villetta Barrea presso la pro-loco alle ore 15.30 circa . Raggiungeremo l'attacco del sentiero in macchina per un breve percorso ( sentiero PNALM H4). Durante l'itinerario a piedi verranno illustrate le caratteristiche principali di questo territorio, mettendo in risalto gli aspetti biologici, etologici, segni di presenza del cervo nobile , curiosità ed aneddoti del territorio del Alto Sangro. Raggiungendo quindi il punto di osservazione, dove in silenzio si osservano i branchi dei cervi, il loro rituale di corteggiamento con combattimenti e bramiti . Il percorso di ritorno si farà in notturna.

DIFFICOLTA': MEDIO.

Dislivello in salita ed in discesa circa 500m. Tempo di percorrenza: circa 3 ore. a/r

Km circa 6

Il costo dell'escursione è di €.20 a persona, sconti per famiglie con ragazzi.

.

Ogni sabato di settembre ed ottobre 2020

Su richiesta anche in altri giorni.

Perché scegliere per questa esperienza le guide Il BEL SENTIERO ?

Perche il nostro team e formato da guide con esperienze ultra ventennale, da giovani, entrambi nativi nei comuni del Parco, con un ottima conoscenza del territorio, con una grande sensibilità verso la protezione della natura ed in grado di rispondere e organizzare un itinerario adatto alle vostre esigenze .

ABBIGLIAMENTO: in montagna è buona norma vestirsi a strati con abbigliamento da montagna. Si richiedono quindi scarponcini da trekking, giacca per pioggia e vento, zaino, pile, cappello, guanti e torcia, macchina fotografica e binocolo.

INFORMAZIONI: le escursioni verranno curate da Accompagnatori di Media Montagna. Le proposte organizzate prevedono un numero minimo e massimo dei partecipanti. Gli spostamenti per raggiungere l'attacco dei sentieri sarà con mezzi propri.

Gli itinerari vanno prenotati tramite mail o whatsap specificando l'itinerario scelto, indicando il numero dei partecipanti e lasciando un recapito telefonico.

Oppure telefonatemi, con un contatto diretto potrò sicuramente rispondere alle vostre esigenze:

CONTATTI

IL BEL SENTIERO di Paola Grassi

Via della Piazza,10 67032 PESCASSEROLI (AQ)

Tel (+39) 339.334 9015

E-mail info@ilbelsentiero.it

http://www.ilbelsentiero.it/

https://www.facebook.com/ilbelsentiero/



Pescasseroli 67032 Italy Comuni: Pescasseroli (AQ), Scanno (AQ), Villetta Barrea (AQ)

Provincia: L'Aquila Regione: Abruzzo

Organizzatore: Il Bel Sentiero

Info Email: info@ilbelsentiero.it Info Line: 339 334 9015 L'AquilaIl Bel Sentiero

Altre info su:Tag: visite guidate