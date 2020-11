Il Camoscio più bello del mondo

Workshop di fotografia naturalistica

Da Venerdì 13 a Domenica 15 Novembre 2020

Un workshop avanzato di fotografia naturalistica riservato a pochissimi partecipanti e un'atmosfera da fiaba per una totale immersione alla ricerca del Camoscio appenninico, definito dagli zoologi "il camoscio più bello del mondo". Albe e tramonti, camminate e appostamenti, notti in rifugi montani e giornate nei luoghi più belli e meno noti della area protetta più antica d'Italia.

In questi tre giorni avremo modo di attraversare un'ambiente di ineguagliabile fascino e di conoscere l'approccio migliore per poter ottenere buone immagini in presenza di animali selvatici. Un'esperienza educativa, dedicata agli appassionati di fotografia, che desiderano ampliare le proprie conoscenze pratiche e scoprire luoghi straordinari con la guida sapiente e sicura di esperti e professionisti di settore, nonchè con il personale dipendente dell'Ente Parco.

SCHEDA TECNICA

(E) L'escursione non presenta difficoltà tecniche ma si svolge su sentieri di montagna con salite e discese di media pendenza. E' necessario un buon impegno fisico e spirito di adattamento durante la fase di osservazione.



Dislivello

500 m in salita al giorno



Lunghezza

8-12 km circa al giorno



QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 165,00 per persona



Cosa è incluso

Guida e organizzazione con Accompagnatore di Media Montagna iscritto al Collegio Guide Alpine Abruzzo e Educatore Ambientale accreditato presso il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise

Utilizzo di torce, binocoli e fieldscope Nikon



Cosa è escluso

Altri trasporti e trasferimenti

Extra e spese personali



ITINERARIO

Day 1

Il Monte Amaro di Opi

Arrivo a Pescasseroli in tarda mattinata, sistemazione dei partecipanti in albergo e presentazione della guida. Alle 14 partenza per una prima escursione in quota e sino al tramonto. Rientro in serata in albergo, cena e pernottamento.



Day 2

La Valle di Biscurri e i Tartari

Una ricca colazione in albergo ci permetterà di affrontare meglio una prima analisi delle immagini realizzate. In mattinata breve spostamento in auto per raggiungere il versante molisano del Parco e il Rifugio Campitelli. Dopo la sistemazione in rifugio partenza per una nuova escursione in quota e realizzazione di immagini in ambiente montano sino al tramonto. Rientro in albergo in serata. Cena e pernottamento.



Day 3

Il Monte Meta, una terrazza su tre regioni

L'alba di domenica sarà dedicata alla realizzazione di immagini di paesaggio e panoramiche. Una nuova escursione ci porterà nell'habitat del Camoscio appenninico e su quote ricomprese tra i 1800 e i 2200 mt. Al rientro in rifugio avremo modo di scegliere e valutare le immagini realizzate. In serata rientro dei partecipanti.



(Sentieri F1-L1-M1)



COSA POSSO IMPARARE

Scelta dell'attrezzatura fotografica;

Consigli pratici di ripresa sul campo;

Comprensione e gestione della luce naturale;

Come ottenere il meglio dalla propria macchina fotografica;

L'utilizzo creativo dell'accoppiata tempi-diaframmi;

Pulizia attrezzatura, accessori utili, consigli e trucchi dei per i viaggi;



COME ARRIVARE

Pescasseroli è il centro principale del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, la più antica area protetta d'Italia, da quasi un secolo a garanzia della vita in armonia con la natura. E' facilmente raggiungibile in auto attraverso tre punti di accesso. DA ROMA (A24 Roma-L'Aquila) In auto da Roma si percorre l'autostrada A24 fino al casello di Pescina. Si prosegue sulla SR83 o sulla SP17 sino a Pescasseroli. DA PESCARA (A25 Roma-Pescara) In auto da Pescara si percorre l'autostrada A25 fino al casello di Pescina. Si prosegue sulla SR83 o sulla SP17 sino a Pescasseroli. DA NAPOLI (A1 Napoli-Roma) In auto da Napoli si percorre l'A1 fino al casello di Caianello. Si imbocca la SS85 per Venafro e si prosegue sulla SR83 sino a Pescasseroli







INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

E' necessario prenotare almeno entro il giorno precedente la data dell'attività. Puoi prenotare direttamente online o contattare i nostri uffici per ulteriori informazioni.



Wildlife Adventures

Largo Molinari, 8

67032 Pescasseroli – Italy

Bisegna 67050 Italy Luogo: Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise

Comuni: Bisegna (AQ), Pescasseroli (AQ), Scanno (AQ)

Provincia: L'Aquila Regione: Abruzzo

Organizzatore: Wildlife Adventures

Info Email: info@wildlifeadventures.it Info Line: 3398395335

