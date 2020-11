Escursione Geologica

Trekking con il Geologo

Domenica 15 Novembre 2020 dalle 08:00 alle 16:00

Domenica 15 Novembre 2020

dalle ore 08.00 alle 16.00

"GEO… camminando". A spasso col geologo.

Una passeggiata lungo il sentiero Z1 del PNALM, adatta anche alle famiglie con bambini sopra i 10 anni di età per il percorso non troppo impegnativo e con uno splendido panorama che spazia dal Monte Pietra Gentile al Monte Palombo, fino all'altopiano glacio-carsico di Terraegna e i contrafforti del Monte Marsicano.

In compagnia di un geologo andremo alla scoperta dei segni lasciati dal mare nel corso di milioni di anni sulle rocce che si incontrano, apprezzando inoltre numerose forme del rilievo di cui verrà illustrata la genesi.

Il tutto, attraverso lo strumento fondamentale per conoscere il territorio: la carta geologica. Alla fine dell'escursione sarete forniti di un paio di occhi nuovi per vedere il mondo che ci circonda con uno sguardo inedito.

COSTI ESCURSIONE

€ 20 adulti

€ 10 bambini sopra i 10 anni

DETTAGLI ESCURSIONE

Partenza ore 08,00

Rientro ore 16.00

Sentiero PNALM (Z1)

DIFFICOLTÀ: ESCURSIONISTICA

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

L'escursione prevede un numero limitato di partecipanti.

Prenota per tempo il tuo posto!

Prenota l'escursione telefonicamente al numero 333 960 70 79, via WhatsApp o compilando il modulo online all'indirizzo http://apiedinelparcodabruzzo.it/escursione-geologica/. Nell'ultimo caso sarai ricontattato telefonicamente per confermare la presenza e il numero dei partecipanti.

ABBIGLIAMENTO:

In montagna è buona norma vestirsi a strati con abbigliamento da montagna. Si richiedono quindi scarponcini da trekking, giacca per pioggia e vento, zaino, pile, cappello e guanti.

NORMATIVA ANTI-COVID:

Ogni partecipante è tenuto ad avere con sé la mascherina e eventuali prodotti per l'igiene delle mani.

Durante le escursioni e nelle pause dovranno essere rispettate le distanze interpersonali, indossando la mascherina nei casi in cui ciò non fosse possibile.

E' fatto espresso divieto di scambiare materiali, cibi e borracce tra i partecipanti e tra la guida e gli stessi.

I trasferimenti verranno effettuati esclusivamente con le proprie auto.

Pescasseroli 67032 Italy Luogo: Pescasseroli

Comune: Pescasseroli (AQ)

Provincia: L'Aquila Regione: Abruzzo

Organizzatore: A piedi nel Parco d'Abruzzo

Info Email: info@apiedinelparcodabruzzo.it Info Line: 333 960 70 79 L'AquilaA piedi nel Parco d'Abruzzo

