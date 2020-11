Passo dei Monaci e Monte Meta

Una terrazza su tre regioni

Domenica 15 Novembre 2020

Quando si giunge al cospetto del Mote Meta si rimane incantati e affascinati dalla bellezza del paesaggio. I fianchi boscosi lasciano spazio a desolati campi carsici e ripide pareti rocciose. Un ambiente aspro e selvaggio reso ancora più speciale dal canto delle coturnici e dal volo silenzioso dell'Aquila reale. In vetta il respiro si ferma e il panorama diviene spettacolare. Lo sguardo può spaziare sulle principali catene montuose dell'Appennino e, nelle giornate terse, oltre il Monte Cassino è possibile osservare il mare.



Sentieri L1-M1







☎ 339.8395335

✎ info@wildlifeadventures.it

☞ https://www.wildlifeadventures.it/tour/passo-dei-monaci-e-monte-meta-una-terrazza-su-tre-regioni/





SCHEDA TECNICA

(E) L'escursione si svolge interamente su sentiero di montagna con salite e discese di media e alta pendenza. E' necessario un buon impegno fisico e spirito di adattamento durante la salita.

Dislivello 500 m in salita e discesa

Lunghezza 12 km circa





QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 20,00 per persona



Cosa è incluso

Guida e organizzazione con Accompagnatore di Media Montagna iscritto al Collegio Guide Alpine Abruzzo e Educatore Ambientale accreditato presso il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.



Cosa è escluso

Pranzo al sacco

Trasporti e trasferimenti

Extra e spese personali



ITINERARIO

Appuntamento ad Alfedena alle ore 9.30 e incontro con le guide. Trasferimento in auto per raggiungere il Pianoro Le Forme nel versante molisano del Parco. Il sentiero si immerge subito in una faggeta caratterizzata da alberi ad alto fusto, a tratti ripido e sassoso. Con piccole svolte si guadagna il margine superiore della foresta dove appare l'imponente parete rocciosa del Monte Meta. Qui pascoli di montagna e ciottoli morenici ci guidano fino al Passo dei Monaci e il paesaggio si apre sul settore laziale e molisano del Parco. Pranzo al sacco in quota e rientro nel pomeriggio a fondovalle.



COSA PORTARE

Le escursioni prevedono una buona attività fisica è quindi consigliabile vestirsi a strati per avere la possibilità di potersi alleggerire durante la giornata. E' necessario avere una giacca impermeabile, pantaloni lunghi e scarponcini da trekking, meglio se impermeabili. Guanti e berretto di lana, indumenti caldi e antivento.



COME ARRIVARE

Alfedena è uno dei centri principali del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, la più antica area protetta d'Italia, da quasi un secolo a garanzia della vita in armonia con la natura. E' facilmente raggiungibile in auto attraverso tre punti di accesso. DA ROMA (A24 Roma-L'Aquila) In auto da Roma si percorre l'autostrada A25 fino al casello di Sulmona-Pratola Peligna. Si prosegue sulla SS17 sino a Castel di Sangro e sulla SS83 sino a Alfedena. DA PESCARA (A25 Roma-Pescara) In auto da Pescara si percorre l'autostrada A25 fino al casello di Sulmona-Pratola Peligna. Si prosegue sulla SS17 sino a Castel di Sangro e sulla SS83 sino a Alfedena. DA NAPOLI (A1 Napoli-Roma) In auto da Napoli si percorre l'A1 fino al casello di Caianello. Si imbocca la SS85 per Venafro e si prosegue sulla SS83 sino a Alfedena.



E' possibile arrivare anche in autobus con collegamenti giornalieri da Castel di Sangro e da Avezzano. Consulta gli orari su www.tuabruzzo.it I collegamenti in treno sono soltanto sino alla stazione di Avezzano. Per chi proviene da Roma è anche possibile consultare gli orari della compagnia Prontobus che effettua collegamenti dagli aeroporti di Roma e Ciampino verso l'Abruzzo.



INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

E' necessario prenotare almeno entro il giorno precedente la data dell'attività. Puoi prenotare direttamente online o contattare i nostri uffici per ulteriori informazioni. I posti sono limitati a 8 partecipanti.



Wildlife Adventures

Largo Molinari, 8

67032 Pescasseroli – Italy

☎ (+39) 0863.1856566

☎ (+39) 339.8395335

✎ info@wildlifeadventures.it

☞ www.wildlifeadventures.it



Seguici anche su Instagram @wildlifeadventures e Facebook Wildlife Adventures

Alfedena 67030 Italy Luogo: Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise

Comuni: Alfedena (AQ), Pescasseroli (AQ), Pizzone (IS)

Provincia: L'Aquila, Isernia Regione: Abruzzo, Molise

Organizzatore: Wildlife Adventures

Info Email: info@wildlifeadventures.it Info Line: 3398395335 L'Aquila, IserniaWildlife Adventures

