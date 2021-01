CIASPOLATA PER TUTTI

PER STARE LONTANO DALLO STRESS QUOTIDIANO E RESPIRARE ARIA PURA

Martedì 26 Gennaio 2021 dalle 10:00 alle 15:00

Un itinerario facile per ciaspolare tra boschi e pascoli di montagna, alla ricerca di tracce e segni di presenza degli animali. Una ciaspolata nella zona di caccia del Lupo Appenninico, per imparare a riconoscere le sue impronte insieme a quelle di cervo, volpe e lepre. Un' occasione per respirare l'aria pura e rigenerare lo spirito.

Dalle 10.00 alle 15.00

Sentieri PNALM C1-C3

Difficoltà: T ; TURISTICO

Il percorso è adatto a tutti, grandi e piccini .

L'escursione non presenta difficoltà tecniche, si svolge su sentieri di media montagna,

con salite e discese graduali.

COSA INDOSSARE: scarponcini da trekking , maglietta leggera a maniche lunghe, maglia in pile, pile pesante, giacca wind stopper, cappello, guanti, pantaloni invernali da escursione.

COSA PORTARE: pranzo al sacco, zaino, borraccia con acqua o tisana calda, crema protettiva, occhiali da sole, macchina fotografica, binocolo.

Costo: €20. a persona comprensivo del noleggio delle ciaspole.

Sconti per famiglie con bambini.

Perché scegliere per questa esperienza le guide Il BEL SENTIERO ?

Perche il nostro team e formato da guide con esperienze ultra ventennale, da giovani, entrambi nativi nei comuni del Parco, con un ottima conoscenza del territorio, con una grande sensibilità verso la protezione della natura ed in grado di rispondere e organizzare un itinerario adatto alle vostre esigenze .

INFORMAZIONI: le escursioni verranno curate da Accompagnatori di Media Montagna. Le proposte organizzate prevedono un numero minimo e massimo dei partecipanti. Gli spostamenti per raggiungere l'attacco dei sentieri sarà con mezzi propri.

Gli itinerari vanno prenotati , tramite mail o WhatsApp specificando l'itinerario scelto, il n. dei partecipanti e lasciando un recapito telefonico.

Oppure telefonatemi, con un contatto diretto potrò sicuramente rispondere alle vostre esigenze:

CONTATTI

IL BEL SENTIERO di Paola Grassi

Via della Piazza,10 67032 PESCASSEROLI (AQ)

Tel (+39) 339 334 9015

E-mail info@ilbelsentiero.it

http://www.ilbelsentiero.it/

https://www.facebook.com/ilbelsentiero/

Pescasseroli 67032 Italy Comuni: Opi (AQ), Pescasseroli (AQ), Scanno (AQ)

Provincia: L'Aquila Regione: Abruzzo

Organizzatore: IL BEL SENTIERO

Info Email: info@ilbelsentiero.it Info Line: 339 334 9015 L'AquilaIL BEL SENTIERO

