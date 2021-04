SUI SENTIERI DI ZIOMAS

Sabato 1 Maggio 2021 dalle 09:00 alle 13:30

Escursione alla scoperta del Ferroio di Scanno

Escursione alla scoperta di scenari bellissimi: quelli di un altopiano erboso detto Ferroio di Scanno, che si perde fino alle pendici del Marsicano.

L'escursione allo Stazzo di Ziomas permette di avvicinarsi senza sforzi ai paesaggi offerti dalle praterie di Passo Godi, situati a quota relativamente elevata, ma senza grossi dislivelli da superare.

Una giornata alla scoperta di panorami ed ambienti incantevoli con visita alla lapide in memoria di Giovanni Paolo II.

CALENDARIO 2021: 1 Maggio 2021

(fatte salve limitazioni o impedimenti dipendenti da disposizioni normative che dovessero intervenire)

DIFFICOLTA': facile

PARTENZA: ore 9,00

RIENTRO: ore 13,30

APPUNTAMENTO: ore 09.00 a Civitella Alfedena, presso Info Point Camosciara in Via S. Lucia 10. Spostamento con auto propria (15 minuti circa) per l'inizio della passeggiata.

PRANZO: al sacco a propria cura. Consigliata frutta e verdura fresca, frutta secca, panino leggero con burro e miele o confettura. Sconsigliati cibi particolarmente salati e bibite gassate.

EQUIPAGGIAMENTO: scarponcini da trekking impermeabili, zaino (sufficiente a contenere l'equipaggiamento), maglietta leggera, maglia in pile, pile pesante, giacca wind stopper, cappello, guanti, pantaloni comodi da escursione, borraccia con acqua (1 lt), macchina fotografica, binocolo, occhiali da sole, crema di protezione solare.

COSTO: 15,00 € a persona;

PRENOTAZIONI e INFORMAZIONI: prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente telefonando al (+39) 379 2125445 o scrivendo a escursioni@camosciara.com specificando nome e cognome, numero dei partecipanti e lasciando un recapito di cellulare.

Sentieri percorsi: parte di Y7

Distanza complessiva: circa 10 km

AVVERTENZE

NUMERO MINIMO 4 PARTECIPANTI

SI PREGA DI PROVVEDERE AD UN PROPRIO KIT PERSONALE DI PRIMO SOCCORSO DA METTERE NELLO ZAINO.

RICORDA QUESTE SEMPLICI REGOLE:

se hai sintomi influenzali come dolori diffusi, febbre, resta a casa

mantieni puntualmente la distanza di sicurezza, la Natura in questi casi ci aiuta

porta sempre con te la mascherina ed indossala tutte le volte che non possiamo mantenere la distanza di sicurezza

porta con te un gel disinfettante e provvedi a pulire frequentemente le mani

qualche paio di guanti, delle salviettine detergenti e un sacchetto per i tuoi rifiuti personali da tenere nello zaino, potrebbero essere utili

evitiamo di abbracciarci, stringerci le mani e scambiarci oggetti personali o fare foto di gruppo

In questa fase l'attenzione verso gli altri e la nostra persona è fondamentale, ti ringraziamo per la disponibilità che mostrerai.

N.B.: in caso di avverse condizioni meteo il programma può subire variazioni di itinerario, essere rimandato o annullato.

