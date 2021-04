In e-bike nel cuore del Parco, l’anello del Lago di Barrea

Un affascinante tour in e-bike nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise

Sabato 1 Maggio 2021

Un tour in e-bike intorno al lago di Barrea e tra i borghi medievali del Parco, perfettamente integrati con le bellezze naturali circostanti

Un facile itinerario che permette di effettuare un panoramico anello intorno al lago, passando attraverso i caratteristici centri abitati di Barrea, Civitella Alfedena e Villetta Barrea. Siamo nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e questi villaggi hanno conservato i connotati tipici dei borghi medievali appenninici, integrandosi perfettamente con le bellezze naturali circostanti.

Con le e-bike le salite diventano un momento di godimento e il paesaggio che ci circonda non passa in secondo piano. La fatica diminuisce e si alza la soglia dell'attenzione sui luoghi attraversati.

☎ (+39) 0863.399696

✎ info@wildlifeadventures.it

☞ https://www.wildlifeadventures.it/tour/il-lago-di-barrea-in-e-bike/

PROGRAMMA

Appuntamento al parcheggio del campo sportivo di Villetta Barrea. Incontro con la guida, presentazione dell'itinerario e consegna delle attrezzature. Il percorso conduce nel centro abitato di Civitella Alfedena dove effettueremo una breve sosta all'area faunistica del lupo. Alcuni comodi tornanti permettono di raggiungere il lago e di proseguire l'escursione su sterrato. Arrivando a Barrea nella tarda mattinata osserveremo la rocca fortificata e l'intera vallata da una posizione privilegiata. Il rientro a Villetta Barrea è programmato dopo circa 3 ore: qui è possibile sostare alla Vineria Vallis Regia per un gustoso aperitivo a base di prodotti biologici e locali.

I gruppi sono ridotti a un massimo di 8 partecipanti assieme al nostro tour-leader. Per offrirvi il meglio abbiamo selezionato le Fathom E+ di Giant Bicycles. Un telaio leggero in alluminio e una struttura adatta ai trail aiutano a sperimentare la corsa su strada come mai prima d'ora. La tecnologia del motore SyncDrive Sports offre un potenza fluida e istantanea che permette di divertirsi su tutti i tipi di terreno.

Ovviamente sei libero di organizzarti diversamente se lo desideri, utilizzando la tua e-bike e partecipando alle attività guidate con una quota ridotta. Devi solo comunicarcelo al momento dell'iscrizione.

SCHEDA TECNICA



Difficoltà (S1) Competenze basilari di tecnica di guida Sul percorso si troveranno piccoli ostacoli come radici poco sporgenti e piccole pietre. Gli ostacoli possono essere tutti superati con capacità di guida basilari.

Dislivello 200 m in salita e discesa

Fondo stradale Asfalto 40% – Sterrato 60%

Lunghezza 15 km circa a/r

QUOTA DI PARTECIPAZIONEE

€ 35 / per persona

Cosa è incluso:

Guida e organizzazione

Noleggio e-bike

Noleggio casco e-bike

Cosa è escluso:

Extra e spese personali

Aperitivo con prodotti biologici

Assicurazione infortuni

COSA PORTARE

Le escursioni prevedono una buona attività fisica è quindi consigliabile vestirsi a strati per avere la possibilità di potersi alleggerire durante la giornata.

Zaino da mtb (18+ litri)

Coprizaino impermeabile

Giacca impermeabile

Pile o felpa

T-shirt di ricambio

Pantalone con fondello

Scarpe da ginnastica

Occhiali da sole

Crema protezione solare

Borraccia o thermos

PRENOTAZIONI

E' necessario prenotare almeno entro il giorno precedente la data dell'attività. Puoi prenotare direttamente online o contattare i nostri uffici per ulteriori informazioni. I posti sono limitati a 8 partecipanti.



Wildlife Adventures

Largo Molinari, 8

67032 Pescasseroli – Italy

☎ (+39) 0863.399696

☎ (+39) 339.8395335

✎ info@wildlifeadventures.it

☞ www.wildlifeadventures.it

Seguici anche su Instagram @wildlifeadventures e Facebook Wildlife Adventures

