Bearwatching in Abruzzo

Un'esperienza completa per conoscere l'orso dell'Appennino e il suo ambiente naturale

Martedì 18 Maggio 2021

L'abitante più carismatico e famoso delle foreste dell'Appennino centrale è senza ombra di dubbio l'Orso bruno marsicano, una sottospecie endemica di questa regione, il cui nucleo centrale si trova per lo più entro gli stretti confini del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e dei suoi dintorni.

Non esiste un itinerario in natura che può garantire l'incontro con l'orso. Tuttavia partecipando alle escursioni proposte dalle guide locali si ottimizzano le possibilità di osservazione diretta.

Durante questa suggestiva escursione ci muoveremo all'interno degli ambienti frequentati dagli orsi, al tramonto e utilizzando tecniche di osservazione a distanza. Il nostro scopo è naturalmente quello di osservare gli orsi in natura e di godere la migliore delle osservazioni possibili, ma anche di fornire agli ospiti informazioni sull'ecologia dell'orso, sulla sua alimentazione e sullo stato di conservazione. I partecipanti potranno così ottenere un'esperienza completa sull'orso dell'Appennino centrale.

PROGRAMMA

Appuntamento presso la nostra sede di Largo Molinari per la registrazione e il ritiro delle attrezzature. Breve spostamento in auto e partenza per l'escursione. Lungo il percorso verranno approfonditi gli aspetti legati alla biologia dell'Orso bruno marsicano e evidenziati i segni di presenza. Dopo circa due ore di cammino si arriverà sui punti di osservazione dove il gruppo si soffermerà sino al tramonto. Durante l'attesa è consigliata una cena al sacco. Il rientro a fondovalle è in tarda serata, caratterizzato dalla luce della luna e delle stelle.

Il nostro obiettivo è offrire ai partecipanti un'esperienza in grado di generare maggiore rispetto per gli orsi e per il territorio in cui vivono.

SCHEDA TECNICA



Lunghezza 7-10 km circa

Dislivello 400 m

Difficoltà (E) Escursionistica

I partecipanti devono essere in grado di camminare senza difficoltà su sentieri e di restare in silenzio nei momenti di attesa e osservazione.

QUOTA DI PARTECIPAZIONEE

€ 35 / per adulto

€ 25 / per ragazzo (10-14 anni)

Cosa è incluso

Guida e organizzazione

Torcia frontale

Binocolo Nikon Prostaff 8×42

Cosa è escluso

Trasporti e trasferimenti

Cena al sacco e spese personali

Assicurazione infortuni

COSA PORTARE

Le escursioni prevedono una buona attività fisica è quindi consigliabile vestirsi a strati per avere la possibilità di potersi alleggerire durante la giornata. Al tramonto, anche in piena estate, sono necessari indumenti caldi e antivento. Obbligatori, pena l'esclusione alla partenza, gli scarponcini da trekking, meglio se impermeabili. Spray repellente per gli insetti e creme solari soltanto se inodori.

Zaino da montagna (25-35 litri)

Giacca impermeabile

Piumino

Pile o felpa

T-shirt di ricambio

Pantalone da trekking (lungo)

Scarponi da trekking

Berretto

Guanti leggeri

Crema protezione solare

Acqua (almeno 1 l)

Cena al sacco

PRENOTAZIONI

E' necessario prenotare almeno entro il giorno precedente la data dell'attività. Puoi prenotare direttamente online o contattare i nostri uffici per ulteriori informazioni. I posti sono limitati a 8 partecipanti per gruppo.



Wildlife Adventures

Largo Molinari, 8

67032 Pescasseroli – Italy

