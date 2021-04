SPECIALE BAMBINI ©

Avventure tre boschi, radure e torrenti sulle tracce degli animali.

Sabato 1 Maggio 2021 dalle 10:30 alle 15:30

Una vera escursione in compagnia di un'esperta guida: scopriremo come riconoscere le impronte dei lupi e degli orsi, come distinguere quelle dei cervi, dei camosci e dei caprioli; berremo ad una sorgente di acqua purissima; impareremo come seguire un sentiero; mangeremo e ci riposeremo all'ombra di enormi faggi secolari.

Un'esperienza divertente, stimolante e istruttiva da passare con i propri bambini!

☎ 349 3938773 (Jessica D'Andrea)

✉ info@jdtrek.com

➡ https://www.jdtrek.com/contatti-e-prenotazioni

DIFFICOLTA': facile. L'impegno fisico richiesto non è alto. Escursione adatta alle famiglie con bambini anche piccoli. Si tratta comunque di una vera escursione su un piccolo sentiero di montagna non percorribile con passeggino. Per i bimbi più piccoli è consigliabile un marsupio o uno zainetto portabimbi.

QUOTA DI PARTENZA: 1120 mt slm

QUOTA MASSIMA RAGGIUNTA: 1272 mt slm

DISLIVELLO: 150 mt in salita e 150 mt in discesa

LUNGHEZZA: 4,5 km di sviluppo totale (andata e ritorno)​.

COSA INDOSSARE: scarponcini da trekking o scarpe da ginnastica con suola scolpita, maglietta leggera adatta alla stagione, pantaloni lunghi comodi (no jeans).

COSA PORTARE: berretto per il sole o cappello adatto alla stagione, felpa o pile e giacca calda se le temperature e la stagione lo richiedono, crema solare, piccola merenda al sacco e pranzo al sacco, borraccia con acqua, zainetto sufficiente a contenere l'equipaggiamento, mantellina per la pioggia, binocolo.​

COSTO: 10,00 € a persona, gratis sotto i 4 anni (pagamento in contanti il giorno dell'escursione)​

PARTENZA: ore 10,30

RIENTRO: ore 15,30 circa​​

LUOGO DI APPUNTAMENTO: a Civitella Alfedena AQ presso JD Trek in via Duca degli Abruzzi 65, una decina di minuti prima dell'orario di partenza dell'escursione. Partenza a piedi dal luogo dell'appuntamento. Vai alla mappa >>

AVVERTENZE: in base alle condizioni ambientali e meteo il programma può subire variazioni di itinerario, essere rimandato o annullato. I partecipanti saranno informati e avvertiti per tempo.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

E' necessario prenotare entro il giorno precedente la data dell'escursione, meglio con un po' di anticipo in più. Per la prenotazione: specificare la data e l'itinerario scelti, il numero dei partecipanti, fornire un nominativo di riferimento e un recapito di cellulare.

Quando sono in escursione il cellulare può risultare irraggiungibile: mandate un sms o un wapp e risponderò appena possibile.​​​

Linee guida anti Covid-19 per le escursioni in montagna >>

Attività svolta da Jessica D'Andrea, guida professionista del posto (Accompagnatore di Media Montagna del Collegio Guide Alpine Abruzzo, Guida Interprete, Educatrice Ambientale accreditata presso il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise) in collaborazione con i professionisti del Collegio Guide Alpine Abruzzo.

Civitella Alfedena 67030 Italy Comune: Civitella Alfedena (AQ)

Provincia: L'Aquila Regione: Abruzzo

Organizzatore: JD Trek

Info Email: info@jdtrek.com Info Line: +393493938773 L'AquilaJD Trek

Altre info su:Tag: bambini