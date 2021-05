SUI SENTIERI DELL'ORSO ©

Escursione pomeridiana con rientro in notturna e appostamento all'Orso Bruno marsicano.

Sabato 8 Maggio 2021 dalle 16:00 alle 22:00

Un'escursione dedicata all'Orso Bruno marsicano, emblema e simbolo del Parco Nazionale d'Abruzzo, nel cui territorio, in poche decine di esemplari, vive libero e selvaggio. Cammineremo nelle zone più frequentate dall'orso, osservandone tracce e segni di presenza, imparando a conoscerne i comportamenti e le abitudini, e sfrutteremo le ore della sera per tentare di avvistarlo nel pieno rispetto dell'animale, senza causarne il disturbo, per una delle più belle emozioni che la natura possa regalare!

☎ 349 3938773 (Jessica D'Andrea)

✉ info@jdtrek.com

➡ https://www.jdtrek.com/contatti-e-prenotazioni

DIFFICOLTA': escursionistica medio/facile. L'escursione non presenta difficoltà tecniche, si svolge su sentieri di montagna in zone boscate e prative con salite e discese di leggera pendenza. E' ncessario un piccolo impegno fisico.

LOCALITA': Parco Nazionale d'Abruzzo. Zona Pescasseroli-Lecce nei Marsi (sentieri PNALM T1-R4). La zona offre la possibilità di più itinerari e diversi punti di osservazione per l'appostamento, adatti allo svolgersi della stagione da aprile a giugno.

DISLIVELLO E LUNGHEZZA: a seconda dell'itinerario da 200 a 400 mt di dislivello in salita e in discesa; dagli 8 ai 12 km di sviluppo totale (andata e ritorno).

PARTENZA: ore 16,00

RIENTRO: ore 22,00

CENA: al sacco a proprio carico

COSA INDOSSARE: scarpe da trekking alte o basse adatte alla stagione, maglietta leggera a maniche lunghe o corte, pantaloni lunghi comodi da escursionismo adatti alla stagione(no jeans)

COSA PORTARE: zaino (grande a sufficienza per contenere tutto l'equipaggiamento descritto di seguito), maglietta di ricambio (per essere asciutti durante la sosta di osservazione alla fauna), maglia in pile, giacca antivento, cappello caldo, guanti caldi, mantella o giacca per la pioggia, borraccia con acqua (1lt), cibo, torcia elettrica. Facoltativi: macchina fotografica, binocolo, occhiali da sole, bastoncini da trekking.

AVVERTENZE: in caso di avverse condizioni meteo il programma può essere rimandato o annullato e le eventuali quote di partecipazione già versate verranno rimborsate. I partecipanti saranno informati e avvertiti per tempo.

APPUNTAMENTO: davanti al Rifugio del Diavolo ss 83 Marsicana, 67055 Gioia dei Marsi AQ, una decina di minuti prima dell'orario di partenza dell'attività. Partenza a piedi dal luogo dell'appuntamento (vai alla mappa >>)

COSTO: 20,00 €

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

☎ 349 3938773 (Jessica D'Andrea)

✉ info@jdtrek.com

➡ prenotazioni online https://www.jdtrek.com/contatti-e-prenotazioni

E' necessario prenotare entro il giorno precedente la data dell'escursione, meglio con un po' di anticipo in più. Per la prenotazione: specificare la data e l'itinerario scelti, il numero dei partecipanti, fornire un nominativo di riferimento e un recapito di cellulare.

Quando sono in escursione il cellulare può risultare irraggiungibile: mandate un sms o un wapp e risponderò appena possibile.​​​

Linee guida anti Covid-19 per le escursioni in montagna >>

Seguimi su facebook CLICCA "MI PIACE": J D Trek. L'Abruzzo a piedi

Attività svolta da Jessica D'Andrea, guida professionista del posto (Accompagnatore di Media Montagna del Collegio Guide Alpine Abruzzo, Guida Interprete, Educatrice Ambientale accreditata presso il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise).

Altre info su:Tag: escursioni