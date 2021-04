TRAMONTO SUL LAGO DI BARREA con aperitivo abruzzese

Una breve escursione per ammirare il sole che tramonta sul Lago di Barrea degustando insieme un piccolo aperitivo con prodotti locali abruzzesi.

Sabato 1 Maggio 2021 dalle 18:00 alle 20:30

Il sole che tramonta sul Lago di Barrea è diventato un'immagine icona del Parco Nazionale d'Abruzzo. In compagnia di un'esperta guida raggiungeremo un ottimo punto panoramico da dove ammirarlo, lungo il percorso racconteremo la storia del paesaggio partendo dalla sua evoluzione geologica passando per quella biologica fino alla quella umana dal passato più lontano fino al presente.

Seduti su comode rocce naturali attenderemo il momento del tramonto assaporando ottimi prodotti abruzzesi per poi riscendere alle auto terminando la serata.

LOCALITA': Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise

(sentieri PNALM: tratto di J8)

DIFFICOLTA': escursionistica facile. L'escursione non presenta difficoltà tecniche, si svolge su sentiero di montagna in zone prative e ghiaiose con salite e discese di leggera pendenza. Tutte le persone sane possono affrontarla senza particolari difficoltà.

QUOTA DI PARTENZA: 980 mt slm

QUOTA MASSIMA RAGGIUNTA: 1030 mt slm

DISLIVELLO: 50 mt in salita e 50 mt in discesa

LUNGHEZZA: 3 km circa​ (andata e ritorno)​

COSA INDOSSARE: scarpe da trekking o scarpe da ginnastica con suola scolpita, maglietta leggera, pantaloni lunghi comodi.

COSA PORTARE: zainetto grande a sufficienza per contenere tutto ciò che non si indossa o non si usa, felpa o giacca calda, torcia elettrica, macchina fotografica, binocolo, bastoncini da trekking consigliati se si ha poco equilibrio.

COSTO: 10,00 € (pagamento in contanti il giorno dell'escursione)​ incluso aperitivo

PARTENZA: ore 18,00

RIENTRO: ore 20,30 circa

LUOGO DI APPUNTAMENTO: a Barrea davanti a Sosta Camper Barrea S.S. 83 Marsicana km.63,250, una decina di minuti prima dell'orario di partenza dell'escursione. Partenza a piedi dal luogo dell'appuntamento. (vai alla mappa >>).

AVVERTENZE: in base alle condizioni ambientali e meteo il programma può subire variazioni di itinerario, essere rimandato o annullato. I partecipanti saranno informati e avvertiti per tempo.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

☎ 349 3938773 (Jessica D'Andrea)

✉ info@jdtrek.com

➡ prenotazioni online https://www.jdtrek.com/contatti-e-prenotazioni

E' necessario prenotare entro il giorno precedente la data dell'escursione, meglio con un po' di anticipo in più. Per la prenotazione: specificare la data e l'itinerario scelti, il numero dei partecipanti, fornire un nominativo di riferimento e un recapito di cellulare.

Quando sono in escursione il cellulare può risultare irraggiungibile: mandate un sms o un wapp e risponderò appena possibile.​​​

Linee guida anti Covid-19 per le escursioni in montagna >>

Attività svolta da Jessica D'Andrea, guida professionista del posto (Accompagnatore di Media Montagna del Collegio Guide Alpine Abruzzo, Guida Interprete, Educatrice Ambientale accreditata presso il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise) in collaborazione con i professionisti del Collegio Guide Alpine Abruzzo.

