I Colli Nascosti e il Bosco della Difesa di Pescasseroli

Una escursione ad anello nelle suggestive foreste antiche del Parco d'Abruzzo, tra enormi faggi secolari coperti di muschi e licheni e ampie radure che aprono lo sguardo a vasti panorami su tutte le montagne del Parco​.

Domenica 2 Maggio 2021 dalle 10:00 alle 16:30

Le forme contorte dei grandi faggi rendono fiabesco il Bosco Centenario della Difesa, scelto da Luc Jacquet per il film La Volpe e la Bambina. Tra i meravigliosi profumi dei licheni fronzuti, dei tronchi scavati, della lettiera di foglie che copre tutto come un mantello. trovano casa molti animali, dei quali non sarà difficile individuare le tracce.: la volpe, il capriolo, il lupo, il cervo, il cinghiale, l'orso marsicano trovano riparo e cibo tra i suoi possenti alberi e questi antichi patriarchi ospitano nel loro legno insetti rari, come la Rosalia alpina, e nidi di numerosi picchi, tra cui anche il raro Picchio Dorsobianco.

L'itinerario si compie ad anello passando tra le aperte colline dei Colli Noscosti da dove si aprono grandi vedute su tutte le montagne della zona, dal Marsicano al Monte Petroso.

☎ 349 3938773 (Jessica D'Andrea)

✉ info@jdtrek.com

➡ https://www.jdtrek.com/contatti-e-prenotazioni

DIFFICOLTA': medio/facile. L'impegno fisico richiesto non è alto. L'escursione non presenta difficoltà tecniche, si svolge su sentieri di montagna in zone boscate e prative con salite e discese di leggera pendenza. Escursione adatta anche a persone non abituate ad andare in montagna.

QUOTA DI PARTENZA: 1190 mt slm

QUOTA MASSIMA RAGGIUNTA: 1360 mt slm

DISLIVELLO: 170 mt in salita e 170 mt in discesa

LUNGHEZZA: 10 km di sviluppo totale (andata e ritorno)​.

COSA INDOSSARE: scarpe da trekking alte o basse, maglietta leggera adatta alla stagione, pantaloni lunghi comodi da escursionismo.

COSA PORTARE: zaino grande a sufficienza per contenere ciò che non si indossa, maglietta di ricambio, maglia in pile, giacca calda e antivento, borraccia con acqua (1lt), cibo, occhiali da sole, macchina fotografica, binocolo, bastoncini da trekking

COSTO: 20,00 € a persona

PARTENZA: ore 10,00

RIENTRO: ore 16,30 circa​​

LUOGO DI APPUNTAMENTO: a Pescasseroli AQ davanti all'Agriturismo Maneggio Vallecupa, una decina di minuti prima dell'orario di partenza dell'escursione. Partenza a piedi dal luogo dell'appuntamento. Vai alla mappa >>

AVVERTENZE: in base alle condizioni ambientali e meteo il programma può subire variazioni di itinerario, essere rimandato o annullato. I partecipanti saranno informati e avvertiti per tempo.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

☎ 349 3938773 (Jessica D'Andrea)

✉ info@jdtrek.com

➡ prenotazioni online https://www.jdtrek.com/contatti-e-prenotazioni

E' necessario prenotare entro il giorno precedente la data dell'escursione, meglio con un po' di anticipo in più. Per la prenotazione: specificare la data e l'itinerario scelti, il numero dei partecipanti, fornire un nominativo di riferimento e un recapito di cellulare.

Quando sono in escursione il cellulare può risultare irraggiungibile: mandate un sms o un wapp e risponderò appena possibile.​​​

Linee guida anti Covid-19 per le escursioni in montagna >>

Seguimi su facebook CLICCA "MI PIACE": J D Trek. L'Abruzzo a piedi

Attività svolta da Jessica D'Andrea, guida professionista del posto (Accompagnatore di Media Montagna del Collegio Guide Alpine Abruzzo, Guida Interprete, Educatrice Ambientale accreditata presso il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise) in collaborazione con i professionisti del Collegio Guide Alpine Abruzzo.

Pescasseroli 67032 Italy Comune: Pescasseroli (AQ)

Provincia: L'Aquila Regione: Abruzzo

Organizzatore: JD Trek

Info Email: info@jdtrek.com Info Line: +393493938773 L'AquilaJD Trek

Altre info su:Tag: bambini