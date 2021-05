ALTOPIANO DELLA CICERANA

Sabato 29 Maggio 2021 dalle 15:00 alle 20:00

Un percorso emozionante che ci consente di raggiungere il rifugio della Cicerana.

Durante il periodo primaverile e estivo la zona è famosa per tentare l'osservazione in natura dell'Orso Bruno Marsicano e per conoscere le sue abitudini, il comportamento, le tracce ed i segni di presenza. Da sempre animale elusivo, schivo nei confronti dell'uomo per ovvie ragioni, qui trova cibo in abbondanza, che gli permetterà di affrontare al meglio l'inverno, accumulando il grasso necessario che utilizzerà (nel caso delle femmine) per mettere al mondo i cuccioli nel periodo più buio sotto il profilo delle risorse trofiche. La costa Ortella e la Rocca Genovese infatti sono uno scrigno di alimenti fondamentali per la sopravvivenza dell'orso, simbolo del Parco e di tutto l'Abruzzo. Conoscere le sue abitudini e i suoi spostamenti avvicina l'escursionista a vivere le forti sensazioni che può farci provare un incontro con il plantigrado.

DETTAGLI:

Appuntamento alle ore 14.00 a Pescasseroli presso la Pasticceria Delizia degli Elfi per il controllo delle attrezzature e un piccolo briefing sui comportamenti da tenere in merito alle misure anti-covid. Trasferimento con le proprie auto fino all'imbocco del sentiero, presso il Rifugio del Diavolo.

SENTIERO PNALM (T1)

DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 20.00

DISTANZA: 8 KM

DURATA: 4 H

DISLIVELLO: 400 M

DIFFICOLTÀ: FACILE (ADATTA A FAMIGLIE CON BAMBINI)

PREZZO: 15 euro a persona

NOTE AGGIUNTIVE

ABBIGLIAMENTO:

In montagna è buona norma vestirsi a strati con abbigliamento da montagna. Si richiedono quindi scarponcini da trekking, giacca per pioggia e vento, zaino, pile, cappello, guanti e torcia. Facoltativi macchina fotografica e binocolo.

NORMATIVA ANTI-COVID:

Ogni partecipante è tenuto ad avere con sé la mascherina e eventuali prodotti per l'igiene delle mani.

Durante le escursioni e nelle pause dovranno essere rispettate le distanze interpersonali, indossando la mascherina nei casi in cui ciò non fosse possibile.

E' fatto espresso divieto di scambiare materiali, cibi e borracce tra i partecipanti e tra la guida e gli stessi.

I trasferimenti verranno effettuati esclusivamente con le proprie auto.

Numero massimo di partecipanti per ogni escursione: 10 persone (eccezioni previste solo in caso di più nuclei familiari).

INFORMAZIONI ULTERIORI:

Le escursioni verranno curate da Accompagnatori di Media Montagna. L'Associazione si riserva il diritto di cambiare destinazione o annullare l'escursione in caso di condizioni sfavorevoli.

PRENOTAZIONI:

E' possibile prenotare le escursioni telefonicamente al numero 333 960 70 79, via WhatsApp o compilando il modulo online. Nell'ultimo caso sarete ricontattati telefonicamente per confermare la presenza e il numero dei partecipanti.

https://apiedinelparcodabruzzo.it/prenotazioni-online/

Pescasseroli 67032 Italy Luogo: Pescasseroli

Comune: Pescasseroli (AQ)

Provincia: L'Aquila Regione: Abruzzo

Organizzatore: A piedi nel Parco d'Abruzzo

Info Email: info@apiedinelparcodabruzzo.it Info Line: 333 960 70 79

Altre info su:Tag: trekking