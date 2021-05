LE ORIGINI DEL PARCO

Domenica 16 Maggio 2021 dalle 08:30 alle 15:00

A piedi nel luogo dove nel 1922 è nato il Parco Nazionale d'Abruzzo. Di fatto oggi è una località turistica di notevole pregio naturalistico per la presenza di endemismi, sia animali che vegetali, di alte cime rocciose, di una vegetazione rigogliosa e di cascate d'acqua. Vi faremo conoscere il cuore del Parco, uno dei primi nuclei salvaguardati in Italia: la Camosciara, attraverso un percorso in pieno relax, nel pieno benessere fisico e mentale.

DETTAGLI:

Appuntamento alle ore 08.00 a Pescasseroli presso la Pasticceria Delizia degli Elfi per il controllo delle attrezzature e un piccolo briefing sui comportamenti da tenere in merito alle misure anti-covid. Trasferimento con le proprie auto fino all'imbocco del sentiero, presso il ponte che collega Villetta Barrea a Civitella Alfedena.

SENTIERO PNALM (H3-G1-G4)

DALLE ORE 08.30 ALLE ORE 15.00 con pranzo al sacco

DISTANZA: 8 KM

DURATA: 5 H

DISLIVELLO: 300 M

DIFFICOLTÀ: FACILE (ADATTA A FAMIGLIE CON BAMBINI)

PREZZO: 15 euro a persona

NOTE AGGIUNTIVE

ABBIGLIAMENTO:

In montagna è buona norma vestirsi a strati con abbigliamento da montagna. Si richiedono quindi scarponcini da trekking, giacca per pioggia e vento, zaino, pile, cappello, guanti e torcia. Facoltativi macchina fotografica e binocolo.

NORMATIVA ANTI-COVID:

Ogni partecipante è tenuto ad avere con sé la mascherina e eventuali prodotti per l'igiene delle mani.

Durante le escursioni e nelle pause dovranno essere rispettate le distanze interpersonali, indossando la mascherina nei casi in cui ciò non fosse possibile.

E' fatto espresso divieto di scambiare materiali, cibi e borracce tra i partecipanti e tra la guida e gli stessi.

I trasferimenti verranno effettuati esclusivamente con le proprie auto.

Numero massimo di partecipanti per ogni escursione: 10 persone (eccezioni previste solo in caso di più nuclei familiari).

INFORMAZIONI ULTERIORI:

Le escursioni verranno curate da Accompagnatori di Media Montagna. L'Associazione si riserva il diritto di cambiare destinazione o annullare l'escursione in caso di condizioni sfavorevoli.

PRENOTAZIONI:

E' possibile prenotare le escursioni telefonicamente al numero 333 960 70 79, via WhatsApp o compilando il modulo online. Nell'ultimo caso sarete ricontattati telefonicamente per confermare la presenza e il numero dei partecipanti.

https://apiedinelparcodabruzzo.it/prenotazioni-online/

Pescasseroli 67032 Italy Luogo: Pescasseroli

Comune: Pescasseroli (AQ)

Provincia: L'Aquila Regione: Abruzzo

Organizzatore: A piedi nel Parco d'Abruzzo

Info Email: info@apiedinelparcodabruzzo.it Info Line: 333 960 70 79

