FORCA D’ACERO

Domenica 23 Maggio 2021 dalle 08:30 alle 15:00

Sugli antichi confini tra lo Stato Pontificio e il Regno di Napoli, tra boschi di faggio, ampie radure e spettacolari formazioni geologiche. Poco conosciuto nel circuito turistico del Parco, ma di enorme valenza turistica, l'anello di Forca d'Acero presenta una salita dolce tra i faggi, è un itinerario piacevole, mai faticoso, con lo scenario che d'intorno cambia in continuazione. Con incedere lento si snoda il giro ad anello, le storie dei briganti prima e delle lotte partigiane dopo arricchiscono questo itinerario di informazioni sulla nostra storia in un punto strategico, al confine con la regione Lazio, che ha avuto un ruolo predominante nella storia d'Italia.

DETTAGLI:

Appuntamento alle ore 08.00 a Pescasseroli presso la Pasticceria Delizia degli Elfi per il controllo delle attrezzature e un piccolo briefing sui comportamenti da tenere in merito alle misure anti-covid. Trasferimento con le proprie auto fino all'imbocco del sentiero, presso il rifugio di Forca d'Acero.

SENTIERO PNALM (D5-C1)

DALLE ORE 08.30 ALLE ORE 15.00 con pranzo al sacco

DISTANZA: 8 KM

DURATA: 6 H

DISLIVELLO: 440 M

DIFFICOLTÀ: FACILE (ADATTA A FAMIGLIE CON BAMBINI)

PREZZO: 15 euro a persona





NOTE AGGIUNTIVE

ABBIGLIAMENTO:

In montagna è buona norma vestirsi a strati con abbigliamento da montagna. Si richiedono quindi scarponcini da trekking, giacca per pioggia e vento, zaino, pile, cappello, guanti e torcia. Facoltativi macchina fotografica e binocolo.

NORMATIVA ANTI-COVID:

Ogni partecipante è tenuto ad avere con sé la mascherina e eventuali prodotti per l'igiene delle mani.

Durante le escursioni e nelle pause dovranno essere rispettate le distanze interpersonali, indossando la mascherina nei casi in cui ciò non fosse possibile.

E' fatto espresso divieto di scambiare materiali, cibi e borracce tra i partecipanti e tra la guida e gli stessi.

I trasferimenti verranno effettuati esclusivamente con le proprie auto.

Numero massimo di partecipanti per ogni escursione: 10 persone (eccezioni previste solo in caso di più nuclei familiari).

INFORMAZIONI ULTERIORI:

Le escursioni verranno curate da Accompagnatori di Media Montagna. L'Associazione si riserva il diritto di cambiare destinazione o annullare l'escursione in caso di condizioni sfavorevoli.

PRENOTAZIONI:

E' possibile prenotare le escursioni telefonicamente al numero 333 960 70 79, via WhatsApp o compilando il modulo online. Nell'ultimo caso sarete ricontattati telefonicamente per confermare la presenza e il numero dei partecipanti.

Pescasseroli 67032 Italy Luogo: Pescasseroli

Comune: Pescasseroli (AQ)

Provincia: L'Aquila Regione: Abruzzo

Organizzatore: A piedi nel Parco d'Abruzzo

