UNA TERRAZZA SUL PARCO

PIANEZZE E STAZZO DI MONTE FORCONE

Sabato 8 Maggio 2021 dalle 09:30 alle 14:00

Pianezze è una pascolo montano, territorio di caccia del lupo e dell'aquila reale, habitat ideale del camoscio e del cervo e zona di passaggio dell'orso. Una vera e propria terrazza sul Parco con un ampio panorama sul lago di Barrea e la Camosciara

Programma : appuntamento a Pescasseroli alle ore 09: 30 in via della Piazza n. 10, oppure presso il campeggo Vecchio Mulino di Opi , partenza con le macchine proprie fino all'attacco del sentiero( PNALM F10). Un itinerario molto piacevole nelle giornate di primavera, nel versante sud del Monte Marsicano, attraversando un bosco misto di quercia , carpino nero ed acero minore. Il sentiero sale a zig-zag nel bosco fino ad ed arrivare ad una vera terrazza sul parco raggiungeremo lo Stazzo del Forcone, dove la vista si apre su tutta alta valle del Sangro .

Dalle ore 09:30 alle ore 14:00

Tempo di percorrenza : 3 ore a/r

DISLIVELLO 500 m. circa sia in andata che al ritorno

DIFFICOLTA': MEDIO.

La guida si riserva il diritto di annullare o modificare l'itinerario proposto a sua discrezione, per garantire la sicurezza in base alle condizioni del meteo, del sentiero e dei partecipanti ed anche in relazione alle ultime disposizione governative per l'emergenza Covid 19

ATTREZZATURA INDISPENSABILE: scarpe da trekking, zaino da 20 l, abbigliamento a strati adatto alla stagione, pranzo a sacco, borraccia ( plastic free) con acqua o tisana calda

EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO: bastoncini da trekking, snack, occhiali da sole, crema solare, binocolo, macchina fotografica, stuoia impermeabile.

Costo: € 20 a persona.

Sconti per famiglie

Perché scegliere per questa esperienza le guide Il BEL SENTIERO ?

Perche il nostro team e formato da guide con esperienze ultra ventennale, da giovani, entrambi nativi nei comuni del Parco, con un ottima conoscenza del territorio, con una grande sensibilità verso la protezione della natura ed in grado di rispondere e organizzare un itinerario adatto alle vostre esigenze .

INFORMAZIONI: le escursioni verranno curate da Accompagnatori di Media Montagna. Le proposte organizzate prevedono un numero minimo e massimo dei partecipanti.

Sconti per famiglie con bambini.

Gli itinerari vanno prenotati tramite mail o WhatsApp specificando l'itinerario scelto, il numero dei partecipanti e lasciando un recapito telefonico Oppure telefonatemi, con un contatto diretto potrò sicuramente rispondere alle vostre esigenze:

CONTATTI

IL BEL SENTIERO di Paola Grassi

Via della Piazza,10 67032 PESCASSEROLI (AQ)

Tel e whatsapp (+39) 339 334 9015

E-mail info@ilbelsentiero.it

https://www.facebook.com/ilbelsentiero/

http://www.ilbelsentiero.it/

