IL CUORE DEL PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO

PICCALA TRAVERSATA DA VILLETTA BARREA, LA CAMOSCIARA FINO A CIVITELLA ALFEDENA

Domenica 9 Maggio 2021 dalle 09:30 alle 15:30

Un percorso ad anello tra boschi, cervi e borghi. Per conoscere il cuore del parco, un itinerario molto bello e conosciuto, il luogo dove è nato il Parco Nazionale d'Abruzzo, dove nasce la Scarpetta di Venere, la Pinguicola vallis-regiae, il Pino Nero di Villetta Barrea. Il luogo ideale di molte specie presenti nel parco tra cui il camoscio, il lupo, l'orso e numerosissimi cervi. Un percorso in pieno relax per il benessere del corpo e dello spirito.

Programma: appuntamento a Pescasseroli presso " Il Bel Sentiero" via della Piazza,10. Spostamento in macchina fino all'attacco del sentiero, oppure presso il Museo dell' Acqua di Villetta Barrea ( ore 09.30).Da qui inizia il sentiero in una splendida faggeta che dopo un breve tratto si apre su una bellissima veduta panoramica sull' anfiteatro delle montagne della Camosciara , il M. Mattone ed il M. Marsicano, Barrea ed il suo lago. Attraversando prati e bosco si giunge al Civitella Alfedena dove concluderemo il nostro itinerario con la visita all' area faunistica del Lupo Appenninico di Civitella Alfedena

Dalle ore 09:30 alle ore 15:00

Difficoltà: turistica

cartografia PNALM H3- I5

Il percorso è facile con brevi tratti ripidi sia in salita e discesa .

La guida si riserva il diritto di annullare o modificare l'itinerario proposto a sua discrezione, per garantire la sicurezza in base alle condizioni del meteo, del sentiero e dei partecipanti ed anche in relazione alle ultime disposizione governative per l'emergenza Covid 19

ATTREZZATURA INDISPENSABILE: scarpe da trekking, zaino da 20 l, abbigliamento a strati adatto alla stagione, pranzo a sacco, borraccia ( plastic free) con acqua o tisana calda

EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO: bastoncini da trekking, snack, occhiali da sole, crema solare, binocolo, macchina fotografica, stuoia impermeabile.

Costo: €15. a persona.

Sconti per famiglie .

Perché scegliere per questa esperienza le guide Il BEL SENTIERO ?

Perche il nostro team e formato da guide con esperienze ultra ventennale, da giovani, entrambi nativi nei comuni del Parco, con un ottima conoscenza del territorio, con una grande sensibilità verso la protezione della natura ed in grado di rispondere e organizzare un itinerario adatto alle vostre esigenze .

INFORMAZIONI: le escursioni verranno curate da Accompagnatori di Media Montagna. Le proposte organizzate prevedono un numero minimo e massimo dei partecipanti.

Gli itinerari vanno prenotati tramite mail o WhatsApp specificando l'itinerario scelto, il nunero dei partecipanti e lasciando un recapito telefonico Oppure telefonatemi, con un contatto diretto potrò sicuramente rispondere alle vostre esigenze:

CONTATTI

IL BEL SENTIERO di Paola Grassi

Via della Piazza,10 67032 PESCASSEROLI (AQ)

(+39) 339 334 9015

E-mail info@ilbelsentiero.it

http://www.ilbelsentiero.it/

https://www.facebook.com/ilbelsentiero/

