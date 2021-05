Monte Amaro, evoluzioni ad alta quota

Gli splendidi panorami sulle foreste patrimonio UNESCO e la possibilità di osservare i camosci e aquile reali in natura

Domenica 16 Maggio 2021

Orsi e lupi non sono le uniche meraviglie che caratterizzano la fauna del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. C'è un'altra creatura meravigliosa considerata una delle entità faunistiche più rare in Italia. Si tratta del Camoscio appenninico, "relitto glaciale" sopravvissuto quasi miracolosamente all'estinzione. Oggi i crinali del Monte Amaro di Opi, del Monte Meta e del Monte Marsicano offrono la possibilità di godere panorami mozzafiato, osservare in natura il Camoscio appenninico, le evoluzioni dell'Aquila reale e rappresentano una tappa d'obbligo per gli appassionati di natura e fotografia in visita al Parco. All'inizio del '900 nell'area che poi sarebbe diventata il futuro Parco Nazionale d'Abruzzo sopravvivevano poco più di 30 esemplari, un numero troppo esiguo per garantire la sopravvivenza della specie. A distanza di un secolo possiamo raccontare una delle pagine più belle nella storia della conservazione della natura italiana.

Sentieri F2-F1

SCHEDA TECNICA



Difficoltà (E) Escursionisti esperti L'escursione non presenta difficoltà tecniche, si svolge su sentieri di montagna e mulattiere con salite e discese di media pendenza.



Dislivello 400 m in salita e discesa al giorno



Lunghezza 12 km circa a/r al giorno





QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 20,00 per persona



Cosa è incluso

Guida e organizzazione con Accompagnatore di Media Montagna iscritto al Collegio Guide Alpine Abruzzo e Educatore Ambientale accreditato presso il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise



Cosa è escluso

Pranzo in rifugio

Trasporti e trasferimenti

Extra e spese personali



ITINERARIO

Appuntamento a Pescasseroli alle ore 9 presso la nostra sede di Largo Molinari. Incontro con la guida e breve spostamento in auto verso il versante nord del Parco. Una ripida salita dalla Valle dell'Atessa ci permetterà di raggiungere il maestosi pianori di Macchia di Rose e di Terraegna. Qui avremo modo di ammirare splendidi alberi secolari e di ridiscendere nell'accogliente Rifugio di Terraegna per il pranzo. Dopo aver preso un buon caffè ci inoltreremo nel Vallone Filarello che con la sua atmosfera selvaggia per poter raggiungere nuovamente le auto.



COSA PORTARE

Le escursioni prevedono una buona attività fisica è quindi consigliabile vestirsi a strati per avere la possibilità di potersi alleggerire durante la giornata. In quota, anche in piena estate, sono necessari indumenti caldi e antivento. Obbligatori, pena l'esclusione alla partenza, gli scarponcini da trekking, meglio se impermeabili.

COSA DEVO PORTARE

Zaino da montagna (25-35 litri)

Giacca impermeabile

Piumino

Pile o felpa

T-shirt di ricambio

Pantalone da trekking (lungo)

Scarponi da trekking

Berretto

Guanti leggeri

Crema protezione solare

Acqua (almeno 1.5 l)

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

E' necessario prenotare almeno entro il giorno precedente la data dell'attività. Puoi prenotare direttamente online o contattare i nostri uffici per ulteriori informazioni. I posti sono limitati a 10 partecipanti.





Wildlife Adventures

Largo Molinari, 8

67032 Pescasseroli – Italy

