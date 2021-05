La Difesa di Pescasseroli, il bosco delle favole

Scenari di incantevole bellezza si alternano alle storie degli abitanti del bosco

Sabato 22 Maggio 2021

Una facile escursione lungo il sentiero che dal centro abitato conduce ai magnifici boschi capitozzati di Pescasseroli. Qui gli alberi assumono forme fiabesche e con un po' di fortuna c'è la possibilità di incontrare volpi e caprioli.La troupe guidata dal regista Luc Jacquet (già autore del film documentario La marcia dei pinguini) ha lavorato per oltre mesi all'interno di questi boschi svelando scenari di incantevole e incontaminata bellezza e raccontando la fiaba di un'amicizia impossibile.

PROGRAMMA

Appuntamento a Pescasseroli alle ore 9.30 presso la nostra sede di Largo Molinari. Incontro con la guida e breve spostamento in auto sino al punto di partenza del sentiero. Un comodo percorso ci condurrà tra faggi secolari e radure silenziose dove storia e tradizioni si mescolano al fascino della fiaba. Oggi questi boschi ospitano una ricca biodiversità e offrono la possibilità di osservare specie rare come il Picchio dorsobianco e la Rosalia alpina ma anche i segni del passaggio di caprioli, cinghiali e orsi. Il rientro è programmato per ora di pranzo a fondovalle. (Sentieri C1-C2-C3 PNALM)



QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 10 / adulto

€ 8 / ragazzo (10-14 anni)

€ 6 / bambino (4-10 anni)



Cosa è incluso

Guida e organizzazione

Assicurazione RCT

Cosa è escluso

Trasporti e trasferimenti

Assicurazione infortuni personale



COSA PORTARE

L'escursione all'interno dei secolari Boschi della Difesa di Pescasseroli offre un clima gradevole in buona parte dell'anno. E' comunque consigliato un abbigliamento a strati per avere la possibilità di potersi alleggerire durante la giornata e una scarpa adatta all'escursionismo facile.Zaino da montagna (18+ litri)

Giacca impermeabile

Pile leggero

Pantalone comodi

Scarpe da escursionismo

Berretto

Crema protezione solare

Acqua (almeno 0.5 l)

PRENOTAZIONI

E' necessario prenotare almeno entro il giorno precedente la data dell'attività. Puoi prenotare direttamente online o contattare i nostri uffici per ulteriori informazioni. I posti sono limitati a 8 partecipanti per gruppo.



Wildlife Adventures

Largo Molinari, 8

67032 Pescasseroli – Italy

☎ (+39) 0863.399696

☎ (+39) 339.8395335

✎ info@wildlifeadventures.it

☞ www.wildlifeadventures.it

Pescasseroli 67032 Italy Luogo: Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise

Comuni: Opi (AQ), Pescasseroli (AQ)

Provincia: L'Aquila Regione: Abruzzo

Organizzatore: Wildlife Adventures

Info Email: info@wildlifeadventures.it Info Line: 0863.399696 L'AquilaWildlife Adventures

