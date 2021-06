LA TAVOLOZZA DEL PITTORE

Catturiamo i colori della natura

Sabato 5 Giugno 2021 dalle 09:30 alle 14:00

Un modo per conoscere le meraviglie del Parco e per imparare a conoscere le forme e i colori delle piante . I bambini insieme ai propri genitori saranno accompagnati lungo un sentiero dove verranno invitati a raccogliere in maniera corretta, senza danni per l'ambiente, alcuni elementi che serviranno a realizzare la tavolozza del pittore, non mancherà l'attività sensoriale e la conoscenza delle tracce e dei segni di presenza degli animali selvatici. (sentiero pnalm H5)

Il percorso è facile. l'escursione è adatta alle famiglie con bambini anche piccoli. Si tratta comunque di una vera escursione su un piccolo sentiero di montagna. Per i bimbi più piccoli è consigliabile un marsupio o uno zainetto portabimbi.

COSA INDOSSARE: scarponcini da trekking o scarpe da ginnastica con suola scolpita, maglietta leggera, pantaloni comodi .

COSA PORTARE: berretto per il sole , felpa o pile e giacca adatta alla pioggia, crema solare, pranzo al sacco, zainetto, borraccia con acqua da evitare bottiglie di plastica usa e getta, crema protettiva, macchina fotografica, binocolo

INFORMAZIONI: le escursioni verranno curate da Accompagnatori di Media Montagna. Le proposte organizzate prevedono un numero minimo e massimo dei partecipanti.

Gli itinerari vanno prenotati tramite mail o whatsapp specificando l'itinerario scelto, il numero dei partecipanti e lasciando un recapito telefonico Oppure telefonatemi, con un contatto diretto potrò sicuramente rispondere alle vostre esigenze:

CONTATTI

IL BEL SENTIERO di Paola Grassi

Via della Piazza,10 67032 PESCASSEROLI (AQ)

TEL E WHATSAPP 339 334 9015

E-mail: info@ilbelsentiero.it

http://www.ilbelsentiero.it/

https://www.facebook.com/ilbelsentiero/

